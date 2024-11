Un Salon du Livre et de la Presse Jeunesse à Montreuil sous le signe de la transmission

Ce jeudi 28 novembre 2024, "Tout Public" se rend à la 40e édition du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse (SLPJ) à Montreuil, à la rencontre des auteurs Emile Bravo, président du SLPJ, et Marie Boisson, Pépite d'or 2024.

À l’occasion de la 40e édition du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse, Tout Public se délocalise au Palais des Congrès de Montreuil, qui accueille l’événement. Un événement unique pour la littérature jeunesse, comme en atteste le président du salon, l’auteur Emile Bravo : "C'est une particularité assez française d'avoir ce genre de salon jeunesse avec autant de participants et autant de public."

Jeudi 28 novembre, les groupes scolaires grouillent en effet entre les stands, où se mélangent petits et grands, lecteurs et lectrices aguerri(e)s, et d’autres plus novices. Khalissa, 11 ans, fait partie de la première catégorie, elle qui tient entre ses mains un roman fantasy de 700 pages, et qui confie au micro de Tout Public ne pas passer une journée sans lire, aimant le fait que la lecture la conduise à "passer par plusieurs émotions", explique-t-elle.

Marie Boisson, Pépite d'or 2024

Tout Public rencontre également la Pépite d’or 2024, l’autrice Marie Boisson pour sa bande dessinée Bianca et la forêt des parents égarés. Cette histoire, qui est celle de la collégienne Bianca, croise le fantastique et la quête intime et familiale. Forte de sa formation aux Arts Déco de Strasbourg, Marie Boisson intègre à son récit les arts déco sous toutes ses formes, où se croisent les œuvres de Niki de Saint Phalle, Matisse ou encore d'Hector Guimard. "Ce qui m'intéresse, c'est d'être la plus généreuse possible dans tous les domaines", partage-t-elle. Cette générosité se retrouve en effet dans son livre, où se mélangent "les différentes strates de lecture", notamment sur plan graphique, où l’autrice "donne à voir le plus de choses possibles, pour qu'on ne s'ennuie jamais".

La littérature jeunesse, un canal puissant de transmission

La spécialité de la littérature jeunesse est d'intégrer différents niveaux de lecture qui raviront aussi bien les parents que les enfants. "J'essaye de faire des livres qui s'adressent à toute la famille, des livres intergénérationnels à partager, explique Emile Bravo. Partager un bouquin avec des adultes quand on est enfant, ça développe et ça construit vraiment un enfant." L’auteur fait référence à la légende de la BD René Goscinny, "qui écrivait des histoires avec plusieurs niveaux de lecture et qui faisaient aussi bien rire les parents que les enfants".

La transmission de la lecture passe également par l'école. Clémentine, professeure de français dans un lycée de Troyes, emmène cette année ses élèves au SLPJ dans la perspective de leur donner goût à la lecture. Cette sortie s’inscrit dans un projet qu’elle mène avec ses élèves de seconde. "On essaye de leur proposer des lectures, sans les forcer pour autant, en leur proposant de lire un chapitre et d’identifier ce qui leur plaît ou pas, pour ensuite les mener vers d’autres lectures", explique-t-elle au micro de Tout Public. À ses côtés, son élève Nina approuve ce projet, elle qui n’a "jamais complètement arrêté de lire", cela lui a toutefois "redonné encore plus envie de lire et de reprendre la lecture".

Une émission avec la participation d’Augustin Arrivé, journaliste à franceinfo.

Livres cités au cours de l'émission (dans l’ordre de diffusion) :

Gardiens des Cités Perdues, Shannon Messenger (Lumen),

Livre 3D : JeanJambe et le mystère des profondeurs, Matthias Picard (2024 Eds),

Pépite d’or 2024 : Bianca et la forêt des parents égarés, Marie Boisson (Misma),

dernier livre d’Emile Bravo : Le Grand Méchant Loup : Les 7 ours nains contre le gros méchant loup (Seuil Jeunesse),

recommandation d’Emile Bravo : L’incroyable mademoiselle Bang !, Yoon-Sun Park (Dupuis),

recommandation de Marie Boisson : Gosse et son ami Taigne, Luca Méthé (Dupuis),

recommandation de Clémentine : Brexit Romance de Clémence Beauvais (Sarbacane),

recommandation de Nina : Fabricant de Larmes, Claire Bertholet (Hachette Romans).

Jusqu'au 8 décembre 2024, la Galerie Robillard à Paris expose 50 illustrateurs qui évoquent en dessins leurs lectures de jeunesse.