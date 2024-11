Présidentielle américaine : les regards de Marc Dugain et Xavier Yvon sur les États-Unis d'aujourd'hui

Dans Tout Public du mardi 5 novembre 2024, Marc Dugain pour son roman "L'Avion, Poutine, l’Amérique… et moi", le journaliste Xavier Yvon et sa fille Sacha pour le podcast "Taylor Swift, le monde, ma fille et moi", et la country à l'heure des élections américaines.

Tout Public revêt les couleurs de l'Amérique en cette journée d'élection présidentielle qui a lieu outre-Atlantique. Marc Dugain, auteur de L'Avion, Poutine, l'Amérique… et moi, regarde cette élection avec "inquiétude", et celui qui se présente comme "européen et démocrate" dit craindre les dérives autoritaires de l'ancien président Donald Trump s'il se fait réélire.

"Trump restera dans l’histoire de l’humanité pour avoir donné autant de force au mensonge qu’à la vérité." Marc Dugain franceinfo

Pour Marc Dugain, Donald Trump est parvenu à un niveau de trouble dans les discours jamais atteint dans l'histoire des États-Unis. Il explique que nous sommes "aujourd'hui dans un brouillard entre mensonge et vérité, et lui [Donald Trump] assume le mensonge". Il estime par ailleurs que les grandes entreprises américaines utilisent le candidat républicain comme une "marionnette", en lui fournissant leur soutien pour la seule raison que celui-ci va dans le sens de leurs intérêts financiers, contrairement aux démocrates, davantage enclins à taxer les grands groupes.

Enfin, l'écrivain tient à finir sur une note positive : ayant vécu aux États-Unis depuis des années, et témoin de l'évolution de la société américaine au fil du temps, il affirme qu'il aurait été "impensable" il y a encore quelques années d'avoir une femme noire candidate à l'élection présidentielle américaine, ce qui semble donc apparaître comme un progrès. Un progrès en demi-teinte toutefois, en témoigne "le clivage qui n'a jamais été aussi violent" selon l'écrivain. Celui-ci développe : "Donald Trump, c'est les hommes blancs et les hommes vieux, et Kamala Harris, c'est les jeunes, les femmes, et en partie les gens de couleurs". Deux candidatures qui représentent finalement la fracture des deux Amériques qui semblent irréconciliables.

L'Avion, Poutine, l'Amérique… et moi de Marc Dugain, à retrouver dès maintenant en librairie.

Taylor Swift, la fédératrice de l'Amérique ?

C'est une histoire intime que celle du podcast Taylor Swift, le monde, ma fille, et moi, puisque le journaliste Xavier Yvon s'est lancé dans sa réalisation pour mieux comprendre sa fille Sacha, collégienne de 13 ans, fan de Taylor Swift ("swifty"). "Des enfants qui adorent des artistes que les parents méconnaissent ou ignorent, c'est vieux comme le monde, témoigne Xavier Yvon au micro de Tout Public. Sauf que là, l'artiste en question, Taylor Swift, c'est un tel phénomène avec une telle échelle que ça m'a interpellé. Je me suis dit : 'On est journaliste, on est curieux du monde qui nous entoure. Si je n'arrive pas à comprendre ce phénomène et ce qu'il dit de l'époque dans laquelle grandit ma fille, j'ai raté quelque chose'." C'est donc comme ça qu'il décide de s'y intéresser, et que le père et la fille se lancent dans un road trip à travers les États-Unis, sur les pas de la chanteuse et idole de Sacha, qu'ils vont documenter étape par étape.

Le succès de Taylor Swift s'explique notamment par sa capacité à réunir un public très différent à travers le monde entier, et cela notamment grâce à ses textes. "L'écriture de Taylor Swift, c'est sa principale force. Taylor Swift, ce n'est pas la meilleure chanteuse, pas la meilleure danseuse, mais son talent, ce qui remue les swifties comme Sacha, c'est son écriture, c'est qu'elle raconte des choses simples, mais qui parlent à tout le monde", explique Xavier Yvon.

"Je retrouve ma vie d'une enfant française de treize ans dans des chansons écrites par une star américaine qui n'a pas du tout la même vie que moi." Sacha Yvon franceinfo

L'influence de la star a une résonance qui touche à de multiples domaines, aussi bien intimes que politiques. C'est ce que montre le podcast, qui revient notamment sur le procès pour agression sexuelle que la chanteuse a remporté au terme d'une longue bataille, et qui a permis une libération de la parole chez les femmes victimes de violences sexistes et sexuelles. Sacha confirme cet effet, qui lui a permis, à son échelle, de "parler à [ses] parents, et d'identifier les sentiments [qu'elle pouvait ressentir]" dans sa vie d'adolescente.

Le podcast "Taylor Swift, le monde, ma fille, et moi" de Xavier Yvon est disponible à l'écoute ici.

La country et la présidentielle américaine

Tout Public fait également un crochet par le genre musical typique des États-Unis, la musique country, souvent utilisée comme symbole de l'Amérique blanche et conservatrice. De Dolly Parton et son titre mythique Jolene sorti en 1973, en passant par Beyoncé, soutien à Kamala Harris, qui, dans son nouvel album Cowboy Carter, renoue la country à ses origines afro-américaines, et Jason Aldean, fervent trumpiste et anti-woke, la country est à elle-même le récit du clivage de la population états-unienne.

Une émission avec la participation de Yann Bertrand, journaliste au service culture de franceinfo.