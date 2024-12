Paul McCartney l'enfant éternel, et Marcel Pagnol joué par d'anciens détenus

À 82 ans, rien ne semble arrêter Paul McCartney, qui continue sa tournée mondiale avec deux dates à Paris La Défense Arena. Une énergie qui se retrouve dans les propos de Michka Assayas, journaliste et grand connaisseur de la scène rock et de Paul McCartney, et qui explique que l'ex-Beatles "a gardé une sorte de fraîcheur enfantine et de naturel", et cela malgré la célébrité immense dont il a bénéficié.

Une légende de la musique qui a déjà marqué l’histoire de son vivant, sûrement en raison de la pureté de son amour pour la musique. Michka Assayas rappelle en effet que Paul McCartney "a été le premier des anciens Beatles à remonter sur une scène pour faire une tournée", n’hésitant pas à parcourir l’Angleterre avec son nouveau groupe Wings en autocar, juste pour le plaisir de jouer. "Il arrivait dans des petites villes moyennes de province où personne ne savait qu'il allait jouer, en demandant où il pouvait se brancher. Donc un peu comme une caravane de troubadours", raconte le journaliste.

À travers sa carrière exceptionnelle, Paul McCartney a néanmoins subi des critiques, incarnant notamment une figure fleur bleue et quelque peu superficielle, due aux nombreuses chansons d’amour qu’il a interprété. Michka Assayas défend néanmoins la superstar de ces critiques, infondées selon lui, rétorquant que l’amour est un sujet "beaucoup plus profond qu'on ne le pense".

Paul McCartney est en concert en France à Paris La Défense Arena les 4 et 5 décembre 2024. D’autres anecdotes sur Paul McCartney et d’autres rock stars sont à découvrir dans le livre de Michka Assayas, Very Good Trip. Une histoire intime de la musique (éditions GM). Michka Assayas est également le présentateur de l'émission "Very Good Trip" sur France Inter.

L'aventure de Joël Pommerat avec d'anciens détenus

Marius, c’est l’adaptation un peu particulière du texte de Marcel Pagnol par le célèbre metteur en scène Joël Pommerat. Ce dernier s’est en effet lancé le défi d’y faire jouer des ex-détenus. Un travail qui a "fait du bien" au metteur en scène, lui permettant de mettre à distance ses acquis dans la discipline théâtrale. Il raconte en effet avoir "retrouver [au cours de cette expérience] une forme d’innocence vis-à-vis des codes du théâtre", parlant de la prison comme d'un endroit où "le temps était contraint", mais où paradoxalement, il est parvenu à faire un travail en profondeur "dans les corps et dans les têtes". Une temporalité qu'il décrit par ailleurs comme étant "tout, sauf de l'urgence et du résultat vite acquis".

Marius de Joël Pommerat à la MC93 (Bobigny) jusqu’au dimanche 8 décembre 2024.

Focus parmi les sorties cinéma de la semaine

En ce jour de sorties de films, Matteu Maestracci présente Marmaille, récit de l’explosion d’une famille au cœur de l’île de La Réunion. Un film unique, puisque c’est le premier à être tourné et fabriqué à La Réunion, ainsi qu'à être projeté et à connaître une sortie en salles en métropole.

Marmaille, à découvrir en salles dès le mercredi 4 décembre 2024.

Une émission avec la participation de Yann Bertrand, Thierry Fiorile et Matteu Maestracci, journalistes au service culture de franceinfo.