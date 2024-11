Les cahiers de doléances des gilets jaunes au théâtre, et le kickboxeur Jérôme Le Banner pour "Tokyo Fight"

Dans Tout Public du vendredi 15 novembre 2024, Christophe Rauck et Constance de Saint Rémy pour "Ouvrir les cahiers de doléances", le kickboxeur Jérôme Le Banner pour "Tokyo Fight", et la sortie des albums de Clara Luciani et Damso.

C’est avant que Michel Barnier ait annoncé vouloir se replonger dans les cahiers de doléances des Gilets Jaunes, que le directeur du théâtre Nanterre-Amandiers Christophe Rauck a eu l’idée de les mettre en scène, au cours d’une lecture proposée par cinq auteurs et autrices.

Christophe Rauck et la comédienne Constance de Saint Rémy sont d’accord sur un point : faire entendre la diversité des voix qui se sont exprimées dans ces cahiers est à leurs yeux le meilleur moyen de faire vivre la démocratie. Constance de Saint Rémy témoigne du fait "qu’il y a vraiment de tout (…). C’est là où ça n'est pas du tout partisan et où c'est essentiellement politique, c'est plusieurs voix qui s'expriment, ce qui rend ça très démocratique", explique-t-elle.

"C’est par la poétique qu'on devient politique au théâtre." Christophe Rauck franceinfo

Pas question non plus pour Christophe Rauck d’enjoliver la réalité et de prêter à ces cahiers de doléances des intentions plus belles qu’elles ne l’étaient vraiment, en faisant une opposition entre "le peuple qui serait bon et les autres qui seraient les méchants". Celui-ci estime que montrer une telle image du mouvement n’est "pas juste et ne peut pas être juste". "L’idée, avance-t-il, c'était de se dire qu’au vu de ce qui se passe en ce moment, il fallait aller chercher et voir un petit peu quelle était la température à l'époque, pour comprendre quelle est la température d'aujourd'hui."

Ouvrir les cahiers de Doléances se jouera au Théâtre Nanterre-Amandiers pendant la journée du samedi 16 novembre 2024.

Jérôme Le Banner, le combattant éternel

Quand le kickboxeur Jérôme Le Banner évoque les souvenirs qu’il garde du Japon, il parle d'un "coup de foudre". Dans son livre Tokyo Fight, il raconte le succès qu’il a rencontré dans ce pays bien différent de la France sur la question des sports de combat, qui n’a reconnu que très récemment la légalité du MMA. Là-bas, il est reconnu pour son activité de sportif, enchaîne les succès et devient mondialement connu.

Julien Le Banner évoque sa carrière, où il a croisé le français Alain Delon lors du tournage d’Astérix aux Jeux olympiques, son admiration pour les arts martiaux et le judoka Teddy Riner, ou encore sa rencontre loupée avec Mike Tyson. Quand on lui demande s’il pense mettre un terme à sa carrière, bien qu’il reconnaisse avec humour avoir "passé la date de péremption", il affirme que "tant qu’il y a de l’énergie, on y va". "Peut-être que j’en ferai un autre [de match], et puis encore un autre, et voilà", dit le colosse, comme pour essayer de se convaincre lui-même, ne semblant pas encore prêt à tourner pour de bon la page du kickboxing.

Tokyo Fight (les Arènes) de Jérôme Banner est à retrouver dès maintenant en librairie.

Les sorties musicales de ce vendredi

Tout Public fait un détour par la sortie de deux albums phares du monde musical francophone. Tout d’abord, celui du rappeur Damso, qui avait annoncé mettre un terme à sa carrière dans le rap avec la sortie d’un ultime album prévu en mai 2025, mais qui revient plus tôt que prévu, avec un avant-dernier album s’intitulant J’ai menti, comme pour répondre aux interrogations de ses fans, que cette sortie inattendue allait surprendre.

La chanteuse Clara Luciani sort également un troisième album, Mon sang. Elle sera l’invitée de Tout Public du lundi 18 novembre 2024.

En attendant, il est possible d'écouter dès aujourd’hui ces deux albums sur les plateformes de streaming dédiées.

Une émission avec la participation de Yann Bertrand et Thierry Fiorile, journalistes au service culture de franceinfo.