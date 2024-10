Le stand-up à l'honneur avec David Castello-Lopes, Mohamed El Khatib et Gabrielle Giraud, et "Beyrouth, malgré tout"

Dans Tout Public du jeudi 17 octobre 2024, l'humoriste et journaliste David Castello-Lopes pour son spectacle "Authentique", le metteur en scène Mohamed El Khatib et la comédienne Gabrielle Giraud pour "Stand-up", et Chloé Daumat, co-autrice du roman graphique "Beyrouth, malgré tout".

Pour Gabrielle Giraud, une des huit comédiens et comédiennes du spectacle Stand-up, mis en scène par Mohamed El Khatib, parler de soi dans un spectacle de stand-up permet aux humoristes de "rassembler", en parlant de quelque chose "[qu’ils connaissent] bien", estime-t-elle. Et quoi de mieux que soi-même pour parler de ce qu’on connaît ? C’est ce que propose David Castello-Lopes dans son seul-en-scène Authentique, qui tient toutefois à faire des va-et-vient entre des "observations générales" et le particulier, toujours dans le but de "parler à tout le monde".

"Une des forces du stand-up, c'est sa liberté, sa capacité d'abattre les frontières." Mohamed El Khatib à franceinfo

Le genre du stand-up ou du seul-en-scène a longtemps été marginalisé par le monde du théâtre, et est encore "méprisé" et vu comme "illégitime", selon Mohamed El Khatib. Cette capacité de mettre à nu le comédien sur scène, et de mettre en avant des problématiques de société "qu’on n'a plus l’habitude d’entendre ailleurs", font dire au metteur en scène que "le théâtre public a beaucoup à apprendre de l'effervescence actuelle du stand-up".

David Castello-Lopes continue sa tournée dans toute la France et à l’étranger, avec des dates prévues jusqu’au 13 juin 2025 au Zénith à Paris. Son livre Les Origines (Denoël) est également disponible en librairie.

Stand-up de Mohamed El Khatib est à retrouver prochainement à Aix-en-Provence au Théâtre du Bois de l’Aune les 25 et 26 octobre 2024, à La Rochelle au Théâtre de La Coursive les 4, 5 et 6 novembre 2024, ainsi qu’à Rochefort et à Lyon.

Robert Sacy, le médecin libanais engagé pour son pays

Côté actualité, et à l'heure où les bombardements de l'armée israélienne se poursuivent dans le territoire libanais, Chloé Daumat, co-autrice du roman graphique Beyrouth, malgré tout, réagit aux récents événements. "Au Liban, on a ce sentiment qu’il n’y a plus de zones vraiment sûres, qu’une frappe peut s'abattre à n'importe quel moment et à n'importe quel endroit", dépeint-elle.

Le livre retrace la vie du médecin libanais Robert Sacy, aujourd’hui décédé. Chloé Daumat explique qu’elle et les co-auteurs Sophie Guignon et Kamal Hakim ont voulu "raconter l'histoire du Liban à travers les yeux de quelqu'un qui avait déjà un regard historique, qui pouvait raconter le Liban depuis la période de pré-guerre civile, de guerre civile, de la reconstruction, et de toutes les crises qui ont suivi". Une figure qu’elle décrit comme "engagée", et qui a mené "une mission de service public dans un pays où l'État est en faillite".

Un récit d’un Liban en quête d’un avenir meilleur, à retrouver dans le roman graphique Beyrouth, malgré tout (Steinkis).

Une émission avec la participation de Matteu Maestracci et Thierry Fiorile, journalistes au service culture de franceinfo.