Le jour des peintres au musée d'Orsay : Cyrielle Gulacsy et Marc Desgrandchamps aux côtés de Courbet et Degas

Tout Public se délocalise au musée d'Orsay pour l'exposition inédite "Le jour des peintres", où le temps d'une après-midi et une soirée, 80 peintres de la scène française actuelle sont venus exposer leurs tableaux et échanger avec le public. Un événement exceptionnel.

Au cours d'une déambulation à travers la nef du musée, les deux artistes parmi les 80 exposés, Cyrielle Gulacsy et Marc Desgrandchamps, se confient sur leur sentiment de voir leurs toiles exposées dans l'endroit mythique qu'est le musée d'Orsay, et échangent avec le public venu leur poser des questions sur leurs œuvres.

"C'est exceptionnel aujourd'hui de pouvoir vraiment discuter avec les gens, voir ce qu'ils ressentent devant l'œuvre et avoir leur interprétation. C'est quelque chose auquel je réfléchis beaucoup quand je peins, et donc je suis ravie de pouvoir l'expérimenter en vrai." Cyrielle Gulacsy franceinfo

À leurs côtés, Sylvain Amic, président du musée d'Orsay et du musée de l'Orangerie, et Thomas Levy-Lasne, peintre, tous deux organisateurs de l'événement, partagent comment l'idée de ce projet est née, et leur enthousiasme de voir la rencontre des artistes de la scène contemporaine se concrétiser. "C'est d'abord la joie de partager le goût de la peinture, parce que le regard des peintres sur leurs maîtres anciens est souvent extrêmement instructif. Et souvent on se dit qu'ils regardent mieux la peinture que nous.", explique Sylvain Amic.