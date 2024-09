L'affaire du "grêlé" 35 après, et Richard Ford pour la rentrée littéraire

C'est l'affaire du "tueur au visage grêlé", alias François Vérove, un ancien gendarme et policier à la retraite, qui s'est donné la mort en 2021, avouant dans une lettre les meurtres et viols en série qu'il avait commis des années plus tôt, sans que la police ni la justice ne parviennent à le coincer en 35 ans d'enquête. Patricia Tourancheau, journaliste et co-réalisatrice de ce documentaire-fiction, Insoupçonnable, l’affaire du Grêlé (France 2), revient sur les méandres de ce cold case.

Malgré les nombreuses avancées qui ont permis d'identifier François Vérove, et qui ont presque réussi à le confondre en justice, le suicide de ce dernier maintient le mystère autour de cette affaire. La série va essayer de combler certaines zones d’ombre en suivant le psychiatre Daniel Zagury, qui essaye dans les quatre épisodes de ce documentaire de donner une expertise psychiatrique sur François Vétrove. Néanmoins, des incompréhensions et des questionnements demeurent, notamment chez les proches des victimes. "Vu qu'il s'est tué lâchement pour échapper à la justice, (…) les victimes n'auront jamais de réponses à certaines questions", regrette la journaliste.

La rentrée littéraire avec Richard Ford

Dans Le Paradis des fous, le personnage littéraire de Richard Ford dont on suit les épisodes de vie depuis 40 ans, Frank Bascombe, âgé désormais de 75 ans, parcourt les États-Unis jusqu’au mont Rushmore accompagné de son fils, atteint d’une maladie incurable.

Entre humour et tragédie, Richard Ford dresse le portrait de son pays natal. Sans jugement de valeur, l’auteur s’interroge sur l’état actuel de l'Amérique, et oscille entre confiance dans les institutions, crainte du candidat à la présidentielle Donald Trump et urgence d’agir contre l’autoritarisme grandissant en Occident : "Je ne pense pas que Trump peut détruire la démocratie, elle est trop bien installée dans l’esprit des Américains ; mais il peut nous faire perdre quatre années de nos vies. (…) Avec la levée des autocraties en Europe, on n'a pas de temps à perdre", met en garde Richard Ford. C’est sans compter sur la candidate du camp démocrate Kamala Harris, dont l’écrivain parle avec espoir, et non sans ironie envers son adversaire républicain : "Le meilleur atout de Kamala Harris, c’est Trump", et d’ajouter que ce dernier est "son propre meilleur ennemi."

Une émission présentée par Matteu Maestracci, journaliste au service culture de franceinfo.