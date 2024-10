Guy Delisle pour la BD "Pour une fraction de seconde" ; Léa Chauvel Lévy et Kevin Hiridjee sur la signification d'être père aujourd'hui

Dans Tout Public du mardi 22 octobre 2024, Guy Delisle pour sa bande dessinée "Pour une fraction de seconde", et Léa Chauvel Lévy et Kevin Hiridjee échangent sur ce que signifie être père aujourd'hui.

Dans sa nouvelle bande dessinée Pour une fraction de seconde, Guy Delisle (Chroniques de Jérusalem, Le guide du mauvais père ) retrace la vie romanesque d’Eadweard Muybridge, qui a réussi un exploit inédit pour l'époque en photographie : fixer sur pellicule la course d'un cheval au galop.

Hormis le fait d’avoir révolutionné le monde de la photographie, le héros a aussi traversé les États-Unis en diligence pour arriver en Californie, a été jugé pour le meurtre de l’amant de sa femme, et a été dans le coma pendant 9 mois à la suite d’une chute, ce qui l’a transformé en quelqu’un "d’irascible et impulsif", comme le décrit Guy Delisle. C’est cette vie mouvementée qui a poussé le bédéiste à lui consacrer une bande dessinée. Une idée que Guy Delisle a en tête depuis "plus de dix ans".

"On ne se rend pas compte, mais quand les gens à cette époque voyaient les premières photos, ils disaient : ‘Mais les gens sur la photo, est-ce qu'ils nous voient ?’ Il y avait vraiment une magie" Guy Delisle franceinfo

Au-delà du personnage hors du commun que fut Muybridge, Guy Delisle voulait aussi parler du contexte historique, en particulier de la place de la photographie à cette époque. "Comme toutes les nouvelles inventions, on ne comprenait pas encore comment cela fonctionnait au début. Muybridge a été pionnier de la photographie, pionnier du cinéma, je trouvais ça extraordinaire", raconte l’auteur.

Pour une fraction de seconde (Delcourt), disponible dès maintenant en librairie.

La paternité en question

L’écrivaine Léa Chauvel Lévy et le psychologue et psychanalyste Kevin Hiridjee échangent à l’occasion de la publication de leurs livres respectifs abordant le thème de la paternité et des enjeux auxquels sont confrontés les pères aujourd’hui. La vision de la paternité des deux auteurs converge, notamment sur "les lois de bioéthique, la légalisation des tests ADN, et surtout sur la définition du père", loin de se résumer à la seule question génétique, explique Léa Chauvel Lévy. Cette question est centrale dans son livre Une demande folle, puisque ce récit, inspiré de la vie de l’autrice, raconte l’histoire d'une jeune femme de 28 ans à qui son père demande de faire un test de paternité. En attendant le résultat, elle s’interroge sur la filiation, des questions qui resurgissent des années plus tard, quand elle-même devient mère.

"Un père, au fond, c'est toujours incertain. Il est toujours complexé parce qu'il ne sait pas si c'est lui qui est véritablement le père de ses enfants." Kevin Hiridjee franceinfo

Dans son livre Qu’est-ce qu’un père ?, Kevin Hiridjee constate que le modèle traditionnel du père est aujourd’hui obsolète, ce qui entraîne une absence de norme pour les pères actuels. Le psychanalyste raconte qu’il a "rencontré beaucoup de pères qui se sentent perdus, qui ne peuvent pas s'appuyer sur le modèle de leur propre père et qui parfois vacillent un peu." Une paternité à réinventer sur laquelle dialoguent les invités de Tout Public, et qu’il est possible de prolonger par la lecture leurs ouvrages, Une demande folle (JC Lattès) de Léa Chauvel Lévyn et Qu’est-ce qu’un père ? (Fayard) de Kevin Hiridjee.

Une émission présentée par le journaliste Matteu Maestracci.