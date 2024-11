Entre comédie naturaliste et film queer et pop : la France d'aujourd'hui au cinéma

Dans Tout Public du mardi 26 novembre 2024, Benjamin Lavernhe pour "En fanfare" et Alexis Langlois et Bilal Hassani pour "Les Reines du drame".

Deux caractéristiques principales lient les films Les Reines du drame et En fanfare : deux récits qui sont le reflet de leur époque et où la musique est au cœur de l’histoire. En fanfare, avec une musique classique et orchestrale, raconte l’histoire de deux frères séparés à la naissance et faisant connaissance une fois devenus adultes, réunis autour de leur passion pour la musique. Un film aux allures de conte, rendant hommage aux fanfares populaires, où se croisent "le beau et l’idyllique", et "une certaine réalité et complexité sociale", partage l’acteur Benjamin Lavernhe, qui incarne Thibaut, le frère chef d’orchestre à succès.

"Les deux frères partagent les liens du sang, mais aussi cet amour de la musique et de toutes les musiques." Benjamin Lavernhe franceinfo

Prenant place dans le nord de la France, le réalisateur Emmanuel Courcol voulait retranscrire à l’écran le contexte de la région, sans caricature, à l’image des comédies sociales anglo-saxonnes. Le film rappelle en effet des "comédies comme Billy Elliott et celles de Ken Loach" faisant écho à "un cinéma d'auteur populaire", observe Benjamin Lavernhe au micro de Tout Public.

De la fanfare populaire au drame à paillettes queer, il n'y a qu'un pas

La bande originale des Reines du drame se démarque quant à elle par son caractère véritablement original, puisque les titres qui rythment le film ont tous été composés spécialement pour celui-ci. Le film est aussi un hommage aux icônes pop de la chanson, celui-ci étant "dédicacé à toutes les chanteuses ringardes et has been qu'on a aimées autrefois et qu'on aime détester aujourd'hui", explique Alexis Langlois. Il rappelle en effet l'importance d'être "plus doux les uns avec les autres et reconsidérer notre rapport à nos vieilles icônes".

""Les Reines du drame" mélange plein de choses qui a priori sont très différentes, et essaie de créer de l'harmonie dans la disharmonie." Alexis Langlois franceinfo

En ce qui concerne l'histoire, c’est à travers le récit du youtubeur de 65 ans Steevyshady (incarné par Bilal Hassani) que le spectateur va suivre l’histoire d’amour passionnel et tourmentée de deux chanteuses : l’une pop et l’autre issue de la scène rock-indé. Un scénario qui a tout de suite plu à l’ex-youtubeur. "Je trouvais ça chouette l'idée que les youtubeurs soient un peu présentés comme les conteurs modernes", raconte Bilal Hassani. Un rôle "cathartique", où ce qu’il retient est "l’intensité" du personnage qu’il incarne, et où il était possible de "pousser tous les curseurs le plus loin possible".

En fanfare et Les Reines du drame, en salle dès le mercredi 26 novembre 2024.

Miossec, premier supporter du club brestois

À quelques heures du match historique entre Brest et Barcelone en Ligue des champions, le chanteur Christophe Miossec apporte tout son soutien à son club fétiche à l’antenne de franceinfo.

