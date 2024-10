Dominique A pour son album "Quelques Lumières", et le dispositif qui transforme le monde de l'adaptation

Dans Tout Public du lundi 21 octobre 2024, Dominique A pour sa compilation "Quelques Lumières", et Philippe Robinet, président de la société civile des éditeurs de la langue française et directeur général des éditions Calmann-Levy, pour le projet "Shoot the Book !".

À l’occasion de ses trente ans de carrière, Dominique A sort un nouveau disque, Quelques Lumières. Un double album qui rassemble les morceaux qui ont marqué sa carrière, dont une face est symphonique, et l’autre acoustique, enregistrée en trio. Né d’une invitation de l'Orchestre de chambre de Genève, l'album est composé de morceaux "inattendus", confie le chanteur. "Quand on m'a proposé [de faire cet album], j'ai tout de suite pensé à mes premières chansons qui avaient été enregistrées à la maison, sur du matériel rudimentaire, se rappelle Dominique A. Je me suis dit : qu'est-ce que j'aimerais entendre ces chansons-là, trente ans plus tard, avec cette instrumentation aussi majestueuse."

Des chansons revisitées, comme le nouvel arrangement du morceau "Twenty-Two Bar", que Dominique A dit "préférer de loin" à la version originale : "Il y a le côté narratif de la chanson qui est renforcé, la voix est un peu plus maîtrisée, il y a une forme de suavité qu'il n'y avait pas dans la version originale."

"Commenter l'actualité en chanson, c'est quand même un mauvais service à rendre à son art." Dominique A franceinfo

À la question de savoir si l’artiste cherche à intégrer l’actualité à sa musique, Dominique A répond par la négative. Il concède par ailleurs que "l’époque, quoiqu’on fasse, se diffuse dans ce qu’on écrit et ce qu’on chante". Une raison supplémentaire pour l’interprète et compositeur "de ne pas trop accentuer ça".

Quelques Lumières, une rétrospective qui permet de découvrir l’œuvre de Dominique A sous un nouveau jour, à retrouver sur les plateformes ou dans les bacs.

Toujours du côté des sorties musicales, une compilation inédite dédiée à l'influence de Bob Dylan est disponible depuis le vendredi 18 octobre 2024. Cet album élaboré par le producteur français Philippe Le Bras rassemble des enregistrements originaux, principalement des années 1960, des artistes tels que Lou Reed, Leon Russell, David Crosby, et bien d'autres, qui témoignent de l’influence profonde de Bob Dylan.

"Shoot the Book !", le dispositif qui veut révolutionner le processus de l’adaptation

Philippe Robinet, président de la société civile des éditeurs de la langue française (SCELF) et directeur général des éditions Calmann-Levy, est au micro de Tout Public pour parler du projet "Shoot the Book !". Il s’agit d’une plateforme digitale permettant de faciliter la mise en relation entre éditeurs et producteurs, mettant à disposition 4 000 références de livres en ligne, destinées aux producteurs et réalisateurs, moyennant un abonnement pour l'année.

Alors que la société SCELF a été créée dans les années 1960 dans le but de favoriser le dialogue entre éditeurs et producteurs, et que des rencontres sont effectuées dans des festivals du monde entier (Cannes, Los Angeles, Tapei…) depuis des années, le dispositif en ligne "Shoot the Book !" cherche à instaurer un dialogue qui "deviendrait continu tout au long de l’année", explique Philippe Robinet.

Ce dispositif s’inscrit dans une dynamique, où, en France, l’adaptation bat son plein, et où le milieu du cinéma et le public lui-même sont demandeurs. "C’est quelque chose qui est en train d'exploser complètement. (…) Parce que quand un film ou une série est adapté d'un livre, cela génère plus d'entrées et de spectateurs", indique Philippe Robinet.

Un dispositif qui espère continuer à valoriser le "réservoir formidable de belles histoires" dont dispose la littérature française. Le dispositif sera accessible à partir du 27 novembre 2024.

Une émission présentée par Matteu Maestracci, avec la participation de Yann Bertrand, journalistes au service culture de franceinfo.