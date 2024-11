De Superman à Chales Aznavour il n'y a qu'un pas

Des comics et Superman avec Mathieu Charrier, chargé de la programmation à la cité internationale de la BD d'Angoulême. Hommage à Charles Aznavour avec son fils Mischa et un ciné-concert au palais des Congrès à Paris et Thibault Raisse pour son livre "Le Con de minuit : L'histoire vraie de Gérard de Suresnes, SDF devenu star de la radio malgré lui", publié chez Denoël.

Pour cette 52e édition le Festival de la BD d'Angoulême consacre une exposition à Superman : Superman, le héros aux mille-et-unes vies. Toutes les facettes du personnage seront explorées. Apparu pour la première fois en 1938, ce super-héros de comics est devenu une icône de la pop-culture. Mathieu Charrier, chargé de la programmation à la cité internationale de la BD, revient sur les comics et ce qu'ils reflètent de la société. "Ce que l'on retrouve dans les comics, on le retrouve dans la société américaine et même française. Superman "continue d'être un héros aux États-Unis. Il est réédité et les rééditions continuent à très bien se vendre."

Le Festival de la BD d'Angoulême se tiendra du 30 janvier au 2 février 2025.

Hommage à Charles Aznavour "qui a un côté Superman"

Six ans après la mort de Charles Aznavour, son fils Mischa lui rend hommage lors d'un ciné-concert samedi 23 novembre au palais des Congrès de Paris.

Mélanger cinéma et musique était une évidence pour Charles Aznavour même si la "plupart des gens le voient comme un chanteur. Il a fait presque une centaine" de films, explique son fils Mischa. Charles Aznavour n'a pas eu un parcours facile, ce qui fait dire à son fils qu'il "a un petit côté Superman. Il s'est vraiment, vraiment, battu pour s'imposer."

Ce ciné-concert est "une façon de monter une facette de lui que l'on connaît un peu moins. J'avais envie de faire quelque chose qui me ressemble et qui est plus intime", déclare son fils.

Un SDF star de radio malgré lui

Dans les années 90, c'est l'âge d'or des radios libres et tous les soirs sur Fun radio, les auditeurs écoutent l'animateur Max, qui une fois par semaine laisse sa place à Gérard de Suresnes. Cet homme va connaître la gloire, puis l'oubli et une sorte de déchéance.

Thibault Raisse, raconte le parcours de cet homme dans Le Con de minuit : L'histoire vraie de Gérard de Suresnes, SDF devenu star de la radio malgré lui, publié chez Denoël.