Clara Luciani pour son nouvel album "Mon sang", et Wilfrid Lupano pour la suite des "Vieux Fourneaux"

Le dernier album de Clara Luciani est avant tout une histoire intime. Elle l'a créé lorsqu'elle était enceinte, une période particulière qui a soulevé des interrogations chez la chanteuse. "J'ai eu envie de retourner aux racines de ma famille. J'ai posé beaucoup de questions à mes parents, j'ai regardé des vieilles photos… et j'ai eu envie de raconter à cet enfant qui j'étais, d'où il venait, qui étaient ses grands-parents, et quelle était mon histoire", explique la chanteuse au micro de Tout Public.

"Cette idée de la transmission est très très forte sur ce disque." Clara Luciani franceinfo

Une exploration personnelle et familiale, que l’auditeur retrouvera tout au long de l’album, notamment avec des titres comme Ma mère, Romance, ou encore la chanson éponyme de l’album, Mon sang. Clara Luciani explique qu’elle avait envie d’écrire sur le sujet depuis longtemps. "Je trouve que le sang est un mot intéressant puisqu’il dégoûte beaucoup de gens, et pourtant la symbolique est très forte, et a une connotation très positive pour moi, qui est de l'ordre de la vie." Pour elle, le fait de tomber enceinte a été un déclic : "Quand j'ai appris que j'attendais un enfant, ça me paraissait évident que c'était le moment d'écrire sur mon sang, et ce que ça représentait pour moi".

Un album qui porte une histoire familiale, mais aussi d'amitié, puisque ce troisième album est synonyme d'une troisième participation du musicien Sage Ambroise Willaume. "Il me stimule en permanence", partage la chanteuse en repensant aux moments passés en studio avec le musicien.

L’album Mon sang de Clara Luciani, à retrouver dès maintenant sur les plateformes de streaming dédiées.

Retour sur la jeunesse des Vieux Fourneaux

Alors que la BD Les Vieux Fourneaux fêtent ses 10 ans, le huitième tome intitulé "Graines de Voyous", scénarisé par Wilfrid Lupano et dessiné par Paul Cauuet vient de sortir. Ce nouveau tome révèle la jeunesse des personnages, ce qui permet de mieux comprendre leurs trajectoires, raconte Wilfrid Lupano.

Un nouvel album sur le passé des personnages, qui n'est "pas toujours joli joli", confie-t-il. Et en effet, dans ce tome s’exprime une certaine "conscience de classe", partage l’auteur, mais toujours dans le souci de "s’adresser à tout le monde", précise-t-il. "On apprend des choses qu’ont fait nos personnages quand ils étaient jeunes, et le moteur de ces méfaits, de ces actions indignes, c’est une conscience de classe des pauvres contre les riches", explique le scénariste à propos des trois personnages, connus pour leur grand âge et leurs penchants politiques anarchistes.

"Vous savez, "Les Vieux Fourneaux", c'est la seule bande dessinée où les auteurs finissent par ressembler aux personnages à la fin." Wilfrid Lupano franceinfo

Wilfrid Lupano met en avant la vieillesse des personnages, et le fait qu’ils continuent à prendre de l’âge. A contrario de la plupart des protagonistes de la bande dessinée franco-belge, Les Vieux Fourneaux ont "un marqueur temps qui passe", explique-t-il. Le lecteur voit en effet le temps défilé, notamment à travers le physique des personnages qui se fait vieillissant au fil des tomes. "C’est une série qui va mal finir", plaisante Wilfrid Lupano. Néanmoins, pas question de céder à la nostalgie, "nos vieux (...) vont plutôt de l'avant", affirme le scénariste.

Les Vieux Fourneaux. Graines de voyous (Dargaud) de Wilfrid Lupano et Paul Cauuet, désormais disponible en librairie.

Hommage à Charles Dumont

Ce lundi est également marqué par la disparition du compositeur Charles Dumont, qui a composé entre autres le titre "Non, je ne regrette rien", interprété par Edith Piaf. Difficile en effet d’évoquer la carrière de Charles Dumont sans mentionner sa rencontre avec cette dernière. Rencontre qui a marqué un tournant dans son parcours, et sans laquelle il serait difficilement parvenu à enregistrer les trente albums qui ont composé sa carrière.

Une émission avec la participation de Matteu Maestracci et Yann Bertrand, journalistes au service culture de franceinfo.