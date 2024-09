Alice Develey signe un roman choc sur l'anorexie

Récit fictionnel de l’expérience d’une adolescente de quatorze ans internée en hôpital pédopsychiatrique, Tombée du ciel dresse le portrait d’Alice, souffrant d’anorexie, chez qui écrire est le moyen de ne pas oublier, et de résister.

L'écriture occupe une place centrale, à la fois pour la jeune protagoniste du roman, ainsi que pour l'auteure Alice Develey, critique littéraire au Figaro, qui parle de l'écriture du livre comme n'étant "pas un choix, mais une nécessité." La nécessité de faire face à un passé lourd et tenace, et de s'en libérer. Et pour cause, le récit du livre est aussi l'expérience de l'écrivaine, et de tant d'autres, qui se sont battus contre l'anorexie et ont dû faire face aux maltraitances hospitalières une fois pris en charge. "Il y a des milliers de solitude à avoir subi ce que j'ai subi, et qui continuent aujourd'hui de subir ça, alors que c'était il y a quinze ans", déclare Alice Develey.

Aux origines du film Le Fil

C'est l'histoire singulière d'un film, leçon d'humanité et d'amitié. Le nouveau long-métrage de Daniel Auteuil, Le Fil, porte en effet l'héritage de l'avocat Jean-Yves Moyart, plus connu sous le surnom de "Maître Mô". Éric Morain dresse un portrait tout en amitié de cet homme qui n'avait "pas d'autres ambitions que de raconter l'humanité de ses clients."

Pour clôre ce "Tout Public", alors que le Festival du Cinéma Américain de Deauville fête sa 50e année, notre journaliste culture Matteu Maestracci, qui en revient tout juste, se demande si le cinéma américain se porte toujours aussi bien.