Tout est politique. Julien Dray dénonce "l'hypocrisie du monde" au sujet des kurdes en Syrie

Il y a avait un seul invité dans "Tout est politique" mardi 23 janvier. Le conseiller régional socialiste d'Île-de-France, Julien Dray a évoqué la future élection à la tête du Parti socialiste, le bilan de François Hollande, l'annonce de la suppression de 2 400 postes à Carrefour, la crise des prisons. Julien Dray a tenu à prendre la parole pour s'exprimer sur la situation en Syrie et la récente opération Rameau d'Olivier lancée par la Turquie sur la région d'Afrin.

L'extrait

Julien Dray rebondit sur l'Info de 19h20 pour évoquer la guerre en Syrie.

Julien Dray : Ceux qui ont combattu Daech sur le terrain, qui l’ont fait reculer et qui ont gagné la bataille, ce sont les Kurdes syriens organisés par le YPG. Les Turcs, qui, par ailleurs, ont passé leur temps à soutenir Daech en sous-main, attaquent maintenant de manière terrible. Des dizaines d’enfants et de femmes sont bombardés dans le canton d’Afrin. On ne demande que de la retenue au gouvernement Erdogan. Alors qu’il est en train d’assassiner. (…) Il suffit de donner aux combattants kurdes ce qu'ils demandent c’est-à-dire une protection aérienne pour empêcher l'aviation de M.Erdogan de bombarder les populations civiles parce que sinon, c'est l'hypocrisie du monde. On était bien content de trouver les kurdes pour aller se battre à notre place pour faire reculer Daech, et la France en premier.

L'invité

Julien Dray, conseiller régional (PS) en Île-de-France