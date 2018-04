Tout est politique. Emmanuel Macron sur Fox News : "J'ai trouvé ça vulgaire et inconvenant", déplore le socialiste François Kalfon

François Kalfon, conseiller régional socialiste d’Île-de-France, membre du bureau national du PS et co-fondateur de Gauche Nouvelle, était l'invité de franceinfo lundi 23 avril. (FRANCEINFO)

Emmanuel Macron est arrivé, lundi 23 avril au soir, aux États-Unis, pour une visite d'État au cours de laquelle il fera une allocution devant le Congrès. Au programme également, un entretien à la Maison Blanche, un déjeuner au département d'État ou encore une cérémonie au cimetière d'Arlington. Avant de partir, le président de la République a accordé un entretien à Fox News, la chaîne conservatrice, proche de Donald Trump.

C'est une belle alliance ou le mariage de la carpe et du lapin ? La réponse de François Kalfon, conseiller régional socialiste d’Île-de-France, membre du bureau national du PS et co-fondateur de Gauche Nouvelle.

François Kalfon : Le problème de Macron, c'est le "et-en-même-tempsisme". Il est avec Poutine, il trouve Poutine formidable. Il est avec Trump, il trouve Trump formidable. Ce qui m'a choqué très franchement, c'est l'espèce de séquence de communication : on est copain avec Trump donc on va sur Fox News et on commente la grève des cheminots en France en expliquant qu'on sera inflexible. J'ai trouvé ça vulgaire et inconvenant de faire ça dans cette espèce de média réactionnaire américain. Quant à la convergence, s'il s'agit d'aller frapper des hangars vides pour montrer à quel point on est déterminé et on est le premier élève de la classe européenne. J'ai une liberté de ton. Je considère que, a minima, nous aurions pu attendre qu'il y ait au moins un débat parlementaire sur ces orientations. Il a eu lieu après les frappes.

François Kalfon : conseiller régional socialiste d’Île-de-France, membre du bureau national du PS et co-fondateur de Gauche Nouvelle

Jean-Baptiste Djebbari : député La République en marche de Haute-Vienne, membre commission du développement durable et de l'aménagement du territoire et ancien pilote de ligne

Constance Le Grip : députée Les Républicains des Hauts-de-Seine