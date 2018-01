Tout est politique. Affaire Lactalis : "Toute la chaîne de production et de distribution doit être revue"

Florian Bachelier, député La République en marche d’Ille-et-Vilaine, premier questeur de l’Assemblée nationale, invité de Tout est politique mercredi 10 janvier 2018. (FRANCEINFO)

Après Leclerc, trois autres groupes de la grande distribution ont annoncé, mercredi 10 janvier, avoir vendu des dizaines, voire des centaines des boîtes de lait infantiles Lactalis qui auraient dû être retirées de leurs rayons après une contamination à la salmonelle : Carrefour, Système U et Auchan. La Répression des fraudes a indiqué qu'elle était en train de procéder à des contrôles partout en France sur toute la chaîne de distribution.

Qui doit être responsable dans cette "affaire Lactalis" ? La réponse de Florian Bachelier, député LREM d’Ille-et-Vilaine et premier questeur de l’Assemblée nationale.

Ce n'est pas à nous de le dire. Ce que je peux dire en tout cas, c'est que c'est un sujet de préoccupation fort parce que cela concerne la santé des enfants. Ce que je peux dire aussi, c'est que les contrôles de DGCCRF [direction générale de la Concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes] sont en cours, qu'il y aura des suites à donner et que ce sera à l'autorité judiciaire de se prononcer sur le niveau de culpabilité s'il y en a une avérée dans ce dossier.

Ne faut-il pas penser à revoir la chaîne de contrôle ?

Il va falloir examiner ce dossier -indépendamment du sujet particulier qui sera traité par l'autorité judiciaire- voir où ça a pu pêcher et si des contrôles doivent être renforcés à tel ou tel niveau.

Cela peut-il ternir l'image de la production de lait en général, comme chez vous en Bretagne, grosse région productrice de lait ?

La réflexion qui me vient (...) c'est plutôt faire le lien avec les interrogations qui ont pu avoir lieu lors des états généraux de l'alimentation et ce lien très fort (...) entre la santé et l'alimentation. Et toute la chaîne de production et de distribution doit être revue d'un point de vue évidemment du circuit économique, du cycle économique, mais également sur l'appréhension -et c'est ce qui a été fait lors des réunions de réflexion sur ces sujets-là- sur le sujet de la santé.

Florian Bachelier, député La République en marche d’Ille-et-Vilaine, premier questeur de l’Assemblée nationale

René Dosière, ancien député socialiste de l’Aisne, spécialiste de la gestion des finances publiques

Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'Institut français d'opinion publique (Ifop)