Inauguration de l'ambassade américaine à Jérusalem : "On peut être dans une diplomatie habile mais exigeante à l'endroit de notre partenaire américain"

Une émission présentée et animée par Jean-François Achilli et Gilles Bornstein.

Au sommaire de l'émission Tout est politique, présentée par Jean-François Achilli, lundi 14 mai : l'ambassade de la discorde à Jérusalem avec des affrontements meurtriers à Gaza, les fichés S en question au surlendemain de l'attentat de Paris et un référendum controversé à la SNCF.

Les Américains inaugurent lundi leur nouvelle ambassade à Jérusalem quand dans le même temps plus de 50 Palestiniens sont tués à Gaza lors d'affrontements avec l'armée israélienne. Il y a également plus de 2 200 blessés. Le président américain Donald Trump, absent de la cérémonie, s'est exprimé par un message vidéo. La France a pour sa part condamné les violences et Emmanuel Macron s'entretiendra dans les prochains jours avec les acteurs de la région, a fait savoir l'Elysée.

La réaction dans Tout est politique de Juliette Meadel, ancienne Secrétaire d’Etat à l’Aide aux victimes, Gilles Legendre, député LREM de Paris et d'Aymeric Chauprade, vice-président du groupe Europe de la liberté et de la démocratie directe.

Aymeric Chauprade, député français au Parlement européen, vice-président du groupe Europe de la liberté et de la démocratie directe, ancien membre du FN;

Juliette Meadel, ancienne Secrétaire d’Etat à l’Aide aux victimes

Gilles Legendre, député LREM de Paris

Journaliste : Gilles Bornstein