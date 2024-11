Présentielle américaine, inondations en Espagne, champions d’esport : l’actualité à portée des enfants

Pauline Pennanec’h, Estelle Faure et Astrapi Magazine

L’élection présidentielle aux États-Unis, les inondations meurtrières en Espagne et le championnat de "League of Legends" : c’est le menu du podcast "Salut l'info !"

Chaque semaine, le podcast "Salut l'info !" raconte l'actualité aux 7-11 ans, une production de franceinfo et du magazine Astrapi. Les enfants prennent la parole tout au long de l'émission pour commenter l'actualité, poser des questions, demander des conseils ou encore raconter des blagues. Pour présenter l'épisode de la semaine, "Salut l'info !" a accueilli en studio Vali, 9 ans.

Un duel présidentiel aux Etats-Unis

L’actualité nous emmène d’abord aux Etats-Unis où il sera bientôt l’heure de voter pour choisir la nouvelle présidente ou le nouveau président du pays. Deux candidats s’affrontent : Donald Trump et Kamala Harris. Qui sont-ils ? Quels sont leur histoire et leur programme ? Valentine, journaliste à franceinfo explique tout aux enfants.

Les inondations du siècle en Espagne

En Espagne, des inondations spectaculaires ont ravagé une grande partie de la région de Valence, mardi 29 octobre. Le bilan dépassait les 150 morts, vendredi 1er novembre au matin. "C’est lié à quoi les inondations ?"demande Vali, notre auditrice de la semaine. À un phénomène météorologique courant dans la région appelée "goutte froide", lui explique Estelle.

Au programme aussi : une grande compétition d’esport, la finale mondiale du jeu League of Legends. L’occasion de parler de ce sport qui ne se déroule pas sur un terrain mais face à des ordinateurs. En France, l’actualité nous amène à parler aux enfants du budget de l’Etat discuté en ce moment par les parlementaires. "À quoi ça sert", demande justement Vali. Recettes, dépenses, impôts, taxes… Les explications sont à écouter dans cet épisode.

Le Quart d'heure Actu : un rituel hebdomadaire pour apprendre à s'informer

Le quart d'heure actu du 1er novembre 2024. ((ZELDA ZONK / ASTRAPI / BAYARD PRESSE))

Pour vous lancer dans l'aventure de l'éducation aux médias en cycles 2 et 3, nous mettons à votre disposition, chaque semaine, un nouvel épisode du "Quart d'heure Actu". Cette séquence de trois brèves audio extraites du podcast "Salut l'info !" permet d'instaurer en classe un rituel d'information hebdomadaire court et ludique. Et pour encourager une écoute active des élèves, la séance s'accompagne d'un quiz à télécharger.

Le quart d'heure actu du 1er novembre 2024. écouter (6min)

Des cauchemars qui reviennent

Dans la rubrique "On se dit tout", notre auditrice Lucie nous interpelle sur des rêves qui hantent ses nuits. Pourquoi fait-on parfois sans cesse les mêmes cauchemars, s’inquiète-t-elle. Avec l’aide d’une psychologue, l’émission lui donne des explications et des conseils. Les jeunes auditeurs et auditrices pourront aussi écouter trois devinettes rigolotes piochées dans notre "Boite à blagues".

Pour terminer sur une note musicale, dans le "Club Salut l’info !", Vali, 9 ans, nous partage sa passion pour le hip-hop et pour la chanteuse Rihanna. Bonne écoute !

