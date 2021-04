PODCAST. Vaccinodrome, jardinage et réseaux sociaux : c'est l'actu de la semaine à hauteur d'enfants !

Cette semaine, on jardine avec Salut l'info! (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)

Cette semaine, la campagne de vaccination contre le Covid19 s'accélère. Une quarantaine de "vaccinodromes" sont en train d'être déployés sur tout le territoire, dans des stades par exemple comme celui de Saint-Denis près de Paris ou au Havre. Pourquoi dit-on "vaccinodrome"? Peut-on encore jouer au foot ? Dans l'émission de la semaine, Estelle explique tout aux enfants en répondant aux questions d'Alexandra et Raphaël, 10 ans.

Le répondeur de Salut l'info ! a également reçu un appel d'Inès qui confie être accro aux réseaux sociaux. Pour les enfants qui ont du mal à se déconnecter, cet épisode donne quelques conseils pour les aider à s'éloigner, au moins quelques heures, de leurs applis favorites.

Le printemps est là, direction le jardin !

Ce nouvel épisode raconte aussi l'histoire de Lily, une Américaine de 8 ans qui a vendu un sacré nombre de paquets de cookies : 32 484 boites ! L'argent servira à aider des sans-abris ou des enfants malades du cancer. Sans oublier les blagues des enfants et une chanson pour se mettre de bonne humeur : le titre Wake me up d'Avicii, recommandé par Félix, un jeune auditeur de l'émission. Une chanson idéale pour partir en vacances !



Avec les vacances, c'est aussi le printemps qui point le bout de son nez. C'est la saison idéale pour s'occuper d'un potager ou observer la nature qui s'éveille : des bourgeons apparaissent et laissent place à de jolies fleurs. Rémi du magazine Astrapi livre aux enfants ses meilleures astuces de jardinage. Bonne écoute !