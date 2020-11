PODCAST. Diego Maradona, handicap et nouvelles règles du confinement, c’est l’actu de la semaine pour les enfants

Diego Maradona, handicap et nouvelles règles du confinement (ASTRAPI / BAYARD PRESSE)

À l’occasion de la semaine européenne de l’emploi des personnes handicapées, Marina de franceinfo a tendu le micro à Naïla, 11 ans et demi, membre de l’Institut national des Jeunes aveugles. Naïla est aveugle de naissance et elle a accepté de répondre aux questions de nos jeunes auditeurs pour raconter son handicap et son quotidien.

Commerces, Noël… les nouvelles règles du confinement

L’actualité de la semaine, c’est aussi la mort de Diego Maradona, une star de football mondial. Dans l’émission, Estelle revient sur le parcours de ce footballeur argentin considéré comme l’un des meilleurs joueurs de l’histoire.

L’épisode revient également sur les nouvelles mesures pour le confinement annoncées cette semaine par le président Emmanuel Macron. Commerces, balades, déplacements, fêtes de fin d’année... on fait le point sur les nouvelles règles qui vont s’appliquer par étapes, en fonction de l’évolution de l’épidémie.

Bien s’entendre avec ses frères et sœurs

Confinement ou pas, difficile parfois de s’entendre avec sa famille… et ses frères et sœurs. Ysé se confie dans notre rubrique « On se dit tout ». L’émission lui donne quelques conseils pour mieux vivre avec sa fratrie et désamorcer les disputes.

Sans oublier les blagues préférées des enfants mais aussi leurs coups de cœur BD, de Petit Vampire aux Cahiers d’Esther en passant par les histoires de Gaston Lagaffe. Bonne écoute !