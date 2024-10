Des enfants porteurs de handicap, une comète et un mystère en or

Chaque semaine, le podcast "Salut l'info !" raconte l'actualité aux 7-11 ans, une production de la radio franceinfo et du magazine Astrapi. Les enfants prennent la parole tout au long de l'émissio, pour commenter l'actualité, poser des questions, demander des conseils ou encore raconter des blagues.

Pour co-présenter l'épisode de la semaine, "Salut l'info !" tend le micro à deux auditeurs, deux frères. Vous entendrez Maoli, 7 ans et Manoa, 9 ans.

Le Quart d'heure Actu : un rituel hebdomadaire pour apprendre à s'informer

Pour vous lancer dans l'aventure de l'éducation aux médias en cycles 2 et 3, nous mettons à votre disposition, chaque semaine, un nouvel épisode du "Quart d'heure Actu". Cette séquence de trois brèves audio extraites du podcast "Salut l'info !" vous permet d'instaurer en classe un rituel d'information hebdomadaire court et ludique. Et pour encourager une écoute active des élèves, la séance s'accompagne d'un quiz à télécharger.

Pour les enseignants qui souhaitent approfondir l'éducation aux médias, l'équipe de "Salut l'info !" vous propose d'inscrire votre classe à des webinaires gratuits et participatifs. Le premier webinaire de l'année aura lieu le 15 octobre en direct et en streaming depuis la Maison de la Radio et de la Musique, à Paris. Le thème : faites découvrir à vos élèves les coulisses des médias ! Plus d'infos et inscriptions sur le site de Bayard éducation.

Comprendre le quotidien des enfants porteurs de handicap

À l’occasion de la journée mondiale du handicap, le 9 octobre, deux auditrices ont voulu partager leur quotidien, l’occasion de parler de leur handicap, de leurs loisirs, de l’école… Et de passer aussi un message aux enfants qui nous écoutent. Maoli, 7 ans, a une malformation à la bouche et il confie avoir déjà été victime de moqueries. "Faites très attention aux handicapés autour de vous", déclare Lucie, 10 ans, sourde de naissance. Il ne faut "pas se moquer" d’eux, complète Manoa.

L’actualité, c’est aussi les migrants qui tentent de traverser la Manche pour rejoindre le Royaume-Uni au péril de leur vie. "Pourquoi ils font ça ?", demande Manoa au micro. La présentatrice Estelle explique tout aux enfants. Au programme aussi : le mystère de la Chouette d’or enfin résolu et une comète qui traverse notre ciel.

Mieux comprendre la réaction de ses camarades

Dans notre rubrique "On se dit tout", Amazirh nous a contactés à propos d’un dilemme : que faire quand on est gentil avec des personnes qui ne le sont pas en retour ? Un vaste sujet auquel répond l’émission avec l’aide de notre psychologue Nadège.

En écoutant la "Boîte à blagues" de la semaine, les enfants vont pouvoir rire et réfléchir en même temps grâce à trois devinettes. Il est d’ailleurs toujours possible pour les enfants de laisser une blague sur le répondeur de l’émission au 01 47 79 40 00.

Le "Club Salut l’info" voit double cette semaine, en accueillant Manoa et Maoli, deux frères originaires d’Orléans. Au micro, ils nous partagent notamment leur passion du sport et du foot. Bonne écoute !

