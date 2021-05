PODCAST. Déconfinement, puberté et Vianney : c'est l'actu de la semaine pour les enfants

La puberté en quesiton dans "Salut l'info !". (RADIO FRANCE)

Comme chaque vendredi, tout en sons et en bruitages, "Salut l'info !" donne à entendre l'actualité, à hauteur d'enfants.

Bruit de verre qui tinte, du café qui chauffe... Cette semaine, l'émission démarre par un petit tour en terrasse. Bars, restaurants, cinémas, théâtres... après plusieurs mois les rideaux tirés, c'est la grande réouverture pour de nombreux établissements en France ce mercredi 19 mai, à l'heure du déconfinement. L'occasion de revenir sur ces nouvelles mesures, tout en rappelant qu'il faut encore respecter les gestes barrières même si la situation sanitaire s'améliore.

Peut-on échapper à la puberté ?

Dans l'épisode du jour, les enfants ont beaucoup de questions sur un sujet qui fait leur actualité : la puberté. Pourquoi elle arrive ? Peut-on y échapper ? Que se passe-t-il pour les filles et les garçons ? Au micro de l'émission, Camille répond à leurs interrogations, avec l'aide de la journaliste Jessica et de la psychologue Nadège Larcher.

Au programme aussi, on écoute deux enfants nous raconter comment ils aident les animaux abandonnés. Nicolas et Mathilde sont deux jeunes frère et soeur. Ils viennent de recevoir le "Prix des jeunes héros des animaux", décerné par l'association PETA.

Rêve d'astronaute et blagues spatiales

Quand on grandit, on se pose beaucoup de questions... sur la puberté, son corps qui change ou bien sur son avenir. C'et le cas de Juliette, 12 ans, qui souhaite devenir astronaute mais qui a reçu des critiques à ce sujet. Pour en parler, elle a laissé un message sur le répondeur de Salut l'info ! au 01 47 79 40 00. L'émission lui donne des astuces pour mieux vivre cette situation. Avec un principal conseil : continuer de croire en ses rêves !

Sans surprise, les blagues de cette semaine nous emmène... direction l'espace. Accrochez-vous ceintures ! Et on revient sur terre en douceur avec un coup de coeur signé Kamelia, pour une chanson de Vianney : Beau-Papa. Bonne écoute !