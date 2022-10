Pénurie de carburant, la Semaine du goût et faire un exposé sans stresser

Estelle Faure et Marina Cabiten

Salut l'info ! Estelle Faure et Marina Cabiten Toutes les semaines

Des stations service à sec, le sens du goût et des conseils pour déclamer un exposé sans stresser : c'est le menu de "Salut l'info !" vendredi 14 octobre.

Chaque semaine, dans le podcast "Salut l'info !", l'actualité est décryptée à hauteur d'enfants. Un programme de la radio franceinfo et du magazine Astrapi à destination des 7-11 ans.

Cette semaine, l'actualité nous emmène faire un tour dans une station-service. En début de semaine, un tiers des stations manquait de carburant. Mais pourquoi cette pénurie ? Pourquoi des salariés des raffineries font-ils grève ? Estelle de franceinfo explique tout aux enfants.

Direction l'espace ensuite ! À 11 millions de kilomètres de la Terre, la mission DART de la NASA a réussi un exploit : dévier un astéroïde de sa trajectoire. Dans cet épisode, on explique le but de cette mission inédite.

D'où vient le goût ?

Du 10 au 16 octobre, c'est la Semaine du goût… y compris à la cantine. Les enfants ont peut-être découvert de nouvelles saveurs à l'école cette semaine.

Mais d'où vient le goût… et le dégoût pour certains aliments ? Au micro de notre journaliste Lara, on en parle avec une spécialiste du sujet : Sandrine Monnery-Patris, chargée de recherche à l'INRAE (Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement).

Des astuces anti-stress pour parler en public

Dans notre rubrique "On se dit tout", Esteban nous explique cette semaine que les exposés ne sont pas vraiment sa tasse de thé… Avec l'aide d'une psychologue, l'émission lui donne des conseils pour que sa présentation en classe se passe le mieux possible.

Comme chaque semaine, l'émission fait également écouter trois blagues d'enfants laissées sur le répondeur de "Salut l'info !", au 01 47 79 40 00. Enfin, dans le "Club Salut l'info !", on découvre les goûts et le portrait de Bressia, une jeune auditrice de 11 ans et elle nous fait voyager, de l'Italie au Japon. Bonne écoute !

"Salut l'info !" vous a été préparé cette semaine par :

Estelle Faure, Agathe Guilhem, Lara Mercier et Rémi Chaurand à la production

Pauline Pennanec'h et Marion Joseph à la rédaction en chef

Philippe Baudouin à la réalisation

Raphaël Rasson au mixage