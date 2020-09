Les incendies en Californie, trouver son sport et Louane (ASTRAPI / BAYARD PRESSE)

Les enfants ont peut-être vu passer ces images impressionnantes… Forêts enflammées, voitures et maisons brûlées… Des incendies géants ravagent la côte ouest des Etats-Unis depuis plusieurs semaines. Mais comment expliquer l’ampleur de ces feux ? Et comment se débrouillent les habitants sur place ? Ambre a 11 ans, elle est franco-américaine et abonnée au magazine Astrapi. Sa famille vit en Californie, ensemble ils racontent leur quotidien bousculé au micro de Salut l’info !

Chacun cherche son sport

Au menu de l’actualité aussi : un drôle de cri en forêt et une course-record en joélette, un fauteuil tout-terrain qui permet à tous de faire du sport.

Le sport justement, comment s’y mettre et trouver la discipline qui nous convient ? Et d’ailleurs pourquoi le sport c’est bon pour la santé et le moral ? Pour en parler, Marina de franceinfo donne la parole à des enfants et à une championne du genre : l’escrimeuse Astrid Guyart. Et qu’on soit une fille ou un garçon, chacun est libre de faire le sport qui lui plait ! Même le joueur de football du PSG Edinson Cavani le prouve… Des conseils et autres astuces pour se mettre au sport, c’est à écouter dans notre dossier de la semaine.

Comment garder ses copines ?

Elève en CM2, Bonnie a un tout autre souci en ce moment : courir après ses copines qui ne sont plus dans sa classe ! Surtout que c’est sa dernière année à l’école ! Sur notre répondeur, au 01 47 79 40 00, elle nous demande un peu d’aide… Nos conseils sont à retrouver dans ce nouvel épisode.

Faire du sport, c’est top, mais le faire en écoutant les blagues des enfants ou une chanson, c’est encore mieux ! Dans cette émission, retrouvez les dernières blagues racontées par les enfants et le coup de cœur de Laura, 10 ans, pour la dernière chanson de Louane, Donne-moi ton cœur, « une mélodie très douce » qui donne « l’impression de voyager ailleurs ». Bonne écoute !