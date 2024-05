PODCAST. Le succès planétaire de Taylor Swift, Guerre à Gaza et un orang-outan très malin : l'actualité à portée des enfants

Taylor Swift en concert à Paris, la guerre entre Israël et le Hamas et la bonne idée d'un orang-outan pour soigner ses blessures : c'est le menu du nouvel épisode de "Salut l'info !"

Chaque semaine, le podcast "Salut l'info !" raconte l'actualité aux 7-11 ans, une production de la radio franceinfo et du magazine Astrapi. Les enfants prennent la parole tout au long de l'émission : pour commenter l'actualité, poser des questions, demander des conseils ou encore raconter des blagues ! Pour co-présenter l'épisode de la semaine, "Salut l'info !" accueille Cerise, 7 ans, qui vit à Coulommiers, près de Toulouse.

Cette semaine, l’émission revient d’abord sur la guerre entre Israël et le Hamas, alors que l'armée israélienne bombarde depuis lundi 6 mai la ville de Rafah, située dans le sud de la bande de Gaza. "Salut l'info !" explique aux enfants la situation là-bas.

L’émission prend ensuite la direction de l'Inde, où les élections se tiennent depuis le 19 avril jusqu’au 1er juin. Au total, près d’un milliard d'Indiens sont appelés à voter. "Ohlala, un milliard c’est beaucoup !", réagit notre auditrice de la semaine, Cerise, 7 ans. Enfin, l'épisode revient sur l'histoire de Rakus, un orang-outan qui vit sur l’île de Sumatra, en Indonésie. L'animal s’est fait un pansement tout seul. Mais comment ? Réponse dans cette émission !

Le Quart d'heure Actu : un rituel hebdomadaire pour apprendre à s'informer

Le quart d'heure actu du vendredi 10 mai. (ZELDA ZONK / ASTRAPI / BAYARD PRESSE)

Pour vous lancer dans l'aventure de l'éducation aux médias en cycles 2 et 3, nous mettons à votre disposition, chaque semaine, un nouvel épisode du "Quart d'heure Actu". Cette séquence de trois brèves audio extraites du podcast "Salut l'info !" vous permet d'instaurer en classe un rituel d'information hebdomadaire court et ludique. Et pour encourager une écoute active des élèves, la séance s'accompagne d'un quiz à télécharger.

Taylor Swift, une star planétaire

Cette semaine, on parle aussi de musique ! Une star est de passage pour une série de concerts à Paris, en France : c'est Taylor Swift. La chanteuse pop remplit les stades et les salles de concert du monde entier… Alors, à "Salut l'Info !", on a voulu comprendre les raisons de son succès mondial.

Dans la rubrique "On se dit tout" de la semaine, notre auditeur Adam, 8 ans fait appel à l’émission pour résoudre un problème : son petit-frère prend tous ses jouets et ça l'agace. Pas de panique, avec l’aide d’une psychologue, cet épisode lui donne plein de conseils pour mieux vivre la situation. Et pour se changer les idées, on écoute les blagues préférées de nos auditeurs, laissées sur notre répondeur au 01 47 79 40 00. Enfin, dans le Club "Salut l'info !", Cerise nous fait découvrir sa chanson préférée qui décoiffe, signée du groupe Powerwolf.

Bonne écoute !

"Salut l'info !" vous a été préparé cette semaine par :

Estelle Faure, Agathe Guilhem, Lara Mercier et Rémi Chaurand à la production

Pauline Pennanec'h et Marion Joseph à la rédaction en chef

Philippe Baudouin à la réalisation

Anthony Maillet de Santis au mixage