Le mur de Berlin, Amélie, le harcèlement scolaire... C'est l'actu de la semaine

"Salut l'info !" épisode 8.

Le 9 novembre 1989 est un jour historique en Allemagne, l’un des pays voisins de la France… Il y a 30 ans, le mur de Berlin était détruit. Ce mur séparait la capitale allemande en… deux ! Mais pourquoi ce mur a été construit, puis détruit ? "Salut l’info !" raconte ce pan de l’histoire à travers le destin d’une famille allemande des années 1960.

"Salut l’info !" est un podcast d’actualités pour enfants réalisé par franceinfo avec le magazine Astrapi. Et cette semaine, Estelle revient sur la tempête Amélie qui vient de balayer la France. Mais d’ailleurs, comment est choisi le nom de ces phénomènes météo ? Est-ce qu’il y en a souvent en France ?

Le témoignage de Marius

L’actu, c’est aussi de la culture ! Cette semaine, le podcast fait découvrir ou redécouvrir aux plus jeunes un chanteur resté un grand enfant : Aldebert. Il est en tournée en ce moment un peu partout en France.

Parce que c’est un sujet important, "Salut l’info !" a décidé de parler aux enfants du harcèlement à l’école. Jeudi 7 novembre, c’était la journée nationale de lutte contre ces violences. Comment s’en sortir ? Comment en parler autour de soi et reprendre confiance en soi ? Dans cet épisode, on écoute le témoignage de Marius, qui a été harcelé quand il était en CE2… et les conseils de spécialistes que "Salut l’info !" a consultés.

Enfin, Saphir nous donne aussi son conseil de la semaine : lire et relire encore les aventures de Naruto, l’apprenti ninja farceur dont les mangas sont parmi les plus vendus au monde. Bonne écoute !