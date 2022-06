La Reine d’Angleterre, de la K-pop et des conseils si tu déménages

Au Royaume-Uni, la reine d’Angleterre Elizabeth II célèbre jusqu’à dimanche son jubilé de platine pour ses 70 ans de règne. Mais quelle est son histoire et à quoi sert son rôle de reine ? Philippe de franceinfo et Agathe d’Astrapi explique tout dans le dossier de la semaine de "Salut l’info" ! Un peu de musique cette année : de la K-pop plus précisément. Le groupe BTS a été reçu à la Maison Blanche par le président américain, mais pour quoi faire ? Estelle raconte le but de cette rencontre dans cet épisode. On revient aussi sur la pénurie d’huile de tournesol à cause de la guerre en Ukraine.

Changer de ville… et de vie, quelle aventure !

Dans notre rubrique "On se dit tout", cette semaine c’est Daphné qui se confie sur sa nostalgie depuis qu’elle a déménagé. Avec l’aide d’une psychologue, "Salut l’info !" lui donne des conseils pour mieux vivre ce moment pas évident à passer. Au programme aussi bien sûr, des blagues d’enfants et un coup de cœur, celui d’Ella, 7 ans, pour les BD Les Sisters.

Bonne écoute !

