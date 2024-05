La flamme olympique en route, débat sur l’intelligence artificielle et ne plus sucer son pouce

Pauline Pennanec’h, Estelle Faure et Astrapi Magazine

Le début du marathon pour la flamme olympique, les enjeux de l'IA et des conseils pour ne plus sucer son pouce : c'est le programme du nouvel épisode de "Salut l'info !".

Chaque semaine, le podcast "Salut l'info !" raconte l'actualité aux 7-11 ans, une production de la radio franceinfo et du magazine Astrapi. Les enfants prennent la parole tout au long de l'émission : pour commenter l'actualité, poser des questions, demander des conseils ou encore raconter des blagues. Pour co-présenter l'épisode de la semaine, la présentatrice Estelle accueille Faustine, 9 ans, qui vient du Var.

C'est parti pour la flamme olympique !

Au programme de ce nouvel épisode, un sujet sans cesse d'actualités qui provoque beaucoup de débats : l'intelligence artificielle et sa place dans notre quotidien. Progrès ou menace ? On explore le sujet avec des enfants au micro.

L'actualité, c'est aussi le début du grand marathon de la flamme olympique : elle vient d'être remise à la France et elle arrive bientôt sur nos côtes. Agathe, une auditrice qui vit à Athènes en Grèce, nous raconte la cérémonie qui s'est tenue le 26 avril dans la capitale grecque, la terre des premiers JO !

Le Quart d'heure Actu : un rituel hebdomadaire pour apprendre à s'informer

Le quart d'heure actu du vendredi 3 mai. (ZELDA ZONK / ASTRAPI / BAYARD PRESSE)

Pour vous lancer dans l'aventure de l'éducation aux médias en cycles 2 et 3, nous mettons à votre disposition, chaque semaine, un nouvel épisode du "Quart d'heure Actu". Cette séquence de trois brèves audio extraites du podcast "Salut l'info !" vous permet d'instaurer en classe un rituel d'information hebdomadaire court et ludique. Et pour encourager une écoute active des élèves, la séance s'accompagne d'un quiz à télécharger.

>> Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de Bayard éducation

Le quart d'heure actu du 3 mai écouter

Les écrans et les enfants, de nouvelles recommandations

Téléphone portable, télévision, ordinateur, tablette… Ces objets ont envahi notre quotidien. Mais quelle consommation doivent-en faire les enfants, surtout les plus jeunes ? Un rapport vient d'émettre des recommandations, on explique tout aux premiers concernés : nos jeunes auditeurs !

Dans notre rubrique "On se dit tout", Coline nous confie un problème : elle suce son pouce pour s'endormir. "Comment arrêter ?", nous demande-t-elle. Avec l'aide d'une psychologue, "Salut l'info !" lui donne des conseils.

Enfin, on écoute trois blagues d'enfants laissés sur le répondeur de l'émission au 01 47 79 40 00. Et notre auditrice de la semaine, Faustine, nous partage sa passion des animaux et son souvenir préféré.

Bonne écoute !

"Salut l'info !" vous a été préparé cette semaine par :

Estelle Faure, Agathe Guilhem, Lara Mercier et Rémi Chaurand à la production

Pauline Pennanec'h et Marion Joseph à la rédaction en chef

Philippe Baudouin à la réalisation

Lois Moreau au mixage