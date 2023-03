L'appel à la grève reconductible, le don du sang et des astuces pour bien choisir ses amis : l'actualité à portée des enfants

Une sixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, un appel au don du sang et comment trouver ses meilleurs amis…C’est le programme du podcast "Salut l'info !", cette semaine.

Parce que les enfants aussi se posent des questions et entendent parler de l’actualité, chaque semaine, le podcast Salut l'info ! leur présente les informations du moment sélectionnées spécialement pour eux par la radio franceinfo et le magazine Astrapi.

En France, l’actualité de la semaine, c’est la mobilisation contre la réforme des retraites qui continue. Mardi 7 mars, les syndicats ont lancé un appel à la grève reconductible dans plusieurs secteurs comme les transports ou les écoles. Mais ça veut dire quoi ? Et où en est le débat sur le projet de loi du gouvernement ? Grâce aux questions de notre jeune auditrice de la semaine, Louise, 8 ans, la journaliste Estelle explique tout aux enfants.

Direction aussi l’Asie cette semaine, avec deux infos insolites : d’abord au Japon pour parler d’un manga un peu particulier, puis en Chine pour découvrir des toilettes pas toutes neuves !

Le Quart d’heure Actu : un rituel hebdomadaire pour apprendre à s’informer

Le Quart d'Heure d'Actu de "Salut l'info !" (BAYARD PRESSE)

Donner son sang pour aider les autres

L’Établissement français du sang (EFS) lance régulièrement des appels au don : et pour cause, chaque jour, il a besoin de 10 000 dons pour aider les malades qui doivent être transfusés. Mais comment ça marche ? Nos journalistes Rémi et Pauline ont répondu à l’appel et sont partis en reportage dans une Maison du don à Paris.

Dans ce podcast, les enfants prennent la parole pour commenter l’actualité, poser des questions… mais aussi nous demander des conseils face aux tracas de leur quotidien. Cécile, 7 ans, nous demande par exemple comment faire, car elle a trop d’amis ! Avec l’aide de la psychologue Nadège Larcher, Salut l'info ! lui donne des pistes pour mieux vivre cette situation.

Un répondeur à blagues

Les enfants peuvent aussi, chaque semaine, entendre leurs blagues, laissées sur le répondeur de l’émission au 01 47 79 40 00. C’est à ce numéro qu’ils peuvent d’ailleurs demander à participer à un enregistrement, avec l’accord de leurs parents bien sûr.

Cette semaine dans notre Club Salut l’info !, c’est Louise qui prend le micro. Elle nous parle d’Harry Potter, de sa vie à Londres, mais aussi de sa star préférée, Angèle ! Bonne écoute !

