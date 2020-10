Insectes, violences contre les enfants, mur du son… c’est l’actu de la semaine pour les enfants (ASTRAPI / BAYARD PRESSE)

Abeilles, moustiques, fourmis et autres petites bêtes n’ont pas le cœur à la fête dans l’épisode de cette semaine : selon une étude scientifique, environ un tiers des insectes est menacé d’extinction… Alors ils ont décidé d’exprimer leur colère. Pour comprendre leur ras-le-bol, Marina de franceinfo est allée tendre le micro à Léon le bourdon, Mireille l’abeille et leurs camarades de vol.



Arc-en-ciel et vol supersonique



L’actualité de la semaine nous emmène aussi faire un tour dans les airs : mercredi, un avion de chasse a traversé le ciel au-dessus de la région parisienne. Volant à une vitesse supersonique, il a franchi le mur du son, causant un gros « bang » entendu par les habitants. Mais comment ça marche, le mur du son ? Dans l’émission de la semaine, Estelle fait le tour de la question.

Au menu aussi : une grande consultation lancée pour lutter contre les violences faites aux enfants, un sujet grave mais important. Et la victoire haut en couleurs d’un champion de cyclisme bleu-blanc-rouge.

Marre des petits chefs à l’école

Fabio, lui, voit rouge : cet écolier en a marre des petits chefs qui font leur loi dans la cour de récré ou en classe. Il le raconte dans la rubrique « On se dit tout » de cette semaine. Salut l’info ! lui donne des conseils pour faire face à cette situation agaçante.

Pour se changer les idées, rien de mieux que de bonnes blagues, encore plus quand elles parlent d’animaux… rigolos ! Et pour penser à autre chose, Alice a la solution : plonger dans le monde imaginaire d’Alysia avec les cinq héros de la BD « Les légendaires », aussi adapté en dessin animé. Elle a laissé son coup de cœur sur notre répondeur : au 01 47 79 40 00, les enfants peuvent nous raconter leurs questions sur l’actualité, leur coup de cœur musique ou cinéma ou leur coup de blues, et bien sûr leurs meilleures devinettes. Elles passeront peut-être dans la prochaine émission. Bonne écoute !