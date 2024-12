Chaque semaine, le podcast "Salut l'info !" raconte l'actualité aux 7-11 ans, une production de la radio franceinfo et du magazine Astrapi. Les enfants prennent la parole tout au long de l'émission : pour commenter l'actualité, poser des questions, demander des conseils ou encore raconter des blagues ! Pour co-présenter l'épisode de la semaine, "Salut l'info !" invite au micro Louisa, 10 ans, une fan de gymnastique.

C'est quoi une motion de censure ?

L'actualité de la semaine est politique en France : le gouvernement a été renversé par une motion de censure des députés. "C'est quoi ?", demande Louisa. Des mots bien compliqués que la présentatrice Estelle explique aux jeunes auditeurs.

Au programme aussi : retour sur la détention du militant écologiste Paul Watson, qui lutte contre la chasse à la baleine, mais aussi d'étonnantes découvertes scientifiques grâce à du caca et du vomi… de dinosaures !

Le Quart d'heure Actu : un rituel hebdomadaire pour apprendre à s'informer

Pour vous lancer dans l'aventure de l'éducation aux médias en cycles 2 et 3, nous mettons à votre disposition, chaque semaine, un nouvel épisode du "Quart d'heure Actu". Cette séquence de trois brèves audio extraites du podcast "Salut l'info !" permet d'instaurer en classe un rituel d'information hebdomadaire court et ludique. Et pour encourager une écoute active des élèves, la séance s'accompagne d'un quiz à télécharger.

Le quart d'heure actu du 6 décembre 2024. (ZELDA ZONK / ASTRAPI / BAYARD PRESSE)

Au cœur de l'histoire de Notre-Dame de Paris

Dans le dossier de la semaine, "Salut l'info !" emmène les enfants à la découverte de Notre-Dame de Paris, cinq ans après l'incendie qui l'a ravagée. Retour sur son histoire et sa restauration, alors que l'édifice rouvre ses portes ce week-end. Un dossier concocté par Pauline de franceinfo.

Dans notre rubrique « On se dit tout », Maël se confie sur une injustice : pourquoi les parents peuvent faire plein de choses que les enfants, eux, n'en ont pas le droit ? Réponses et conseils avec l'aide de notre psychologue Nadège.

Chaque semaine, les enfants font aussi entendre leur voix et leur humour grâce à la "boîte à blagues". Enfin, dans le "Club Salut l'info !", nos jeunes auditeurs et auditrices nous partagent leur quotidien et leur coup de cœur. Cette semaine, Louisa, 10 ans, nous fait découvrir le Skyjo, sa passion pour la gym et une chanson venue de Colombie.

Bonne écoute !

"Salut l'info !" vous a été préparé cette semaine par :

Estelle Faure, Agathe Guilhem, Lara Mercier et Rémi Chaurand à la production

Pauline Pennanec'h et Marion Joseph à la rédaction en chef

Philippe Baudouin à la réalisation

Chérif Bitelmaldji au mixage