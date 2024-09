Chaque semaine, le podcast "Salut l'info !" raconte l'actualité aux 7-11 ans, une production de la radio franceinfo et du magazine Astrapi. Les enfants prennent la parole tout au long de l'émission : pour commenter l'actualité, poser des questions, demander des conseils ou encore raconter des blagues. Pour co-présenter l'épisode de la semaine, "Salut l'info !" accueille Lucie, 10 ans, sourde de naissance et fan du podcast !

Retour sur la guerre au Proche-Orient

L'émission revient d'abord sur la situation au Liban, au Proche-Orient. Depuis une semaine, Israël envoie des bombes sur différentes villes libanaises, après des explosions de bipeurs et de talkies walkies. "Pourquoi y'a-t-il une sorte de… une guerre entre Liban et Israël ? En fait, je n'ai pas totalement compris", réagit Lucie dans l'épisode. La présentatrice Estelle lui répond en revenant sur les faits.

En Martinique, depuis début septembre, des manifestants protestent contre la vie chère. Mais pourquoi et qu'est-ce que ça veut dire ? Réponses dans cette émission.

En France, un premier point de collecte d'urine a été installé en région parisienne le 18 septembre… pour aider les agriculteurs. Plus d'infos dans cet épisode.

Le Quart d'heure Actu : un rituel hebdomadaire pour apprendre à s'informer

Le quart d'heure actu du 27 septembre. (ZELDA ZONK / ASTRAPI / BAYARD PRESSE)

Pour vous lancer dans l'aventure de l'éducation aux médias en cycles 2 et 3, nous mettons à votre disposition, chaque semaine, un nouvel épisode du "Quart d'heure Actu". Cette séquence de trois brèves audio extraites du podcast "Salut l'info !" vous permet d'instaurer en classe un rituel d'information hebdomadaire court et ludique. Et pour encourager une écoute active des élèves, la séance s'accompagne d'un quiz à télécharger.

Le quart d'heure actu du 27 septembre écouter

Prochain webinaire le 15 octobre !



Le premier webinaire de l'année aura lieu le 15 octobre en direct et en streaming depuis la Maison de la Radio et de la Musique, à Paris. Le thème : faites découvrir à vos élèves les coulisses des médias !

Étudier les singes à travers le monde

Dans le dossier de la semaine, la parole est donnée à un scientifique au métier fascinant : le primatologue Cédric Sueur. Son travail est d'étudier les singes partout dans le monde. Il explique son métier au micro de notre journaliste Zena.

Dans notre rubrique "On se dit tout", Alix fait appel à nous car elle en a assez que les garçons jouent dans leur coin, sans les filles, pendant la récréation. Avec l'aide d'une psychologue, l'émission lui donne des conseils.

On ouvre ensuite la boite à blagues de la semaine puis on écoute les conseils de Lucie, 10 ans, qui adore la lecture, le piano et la danse.

Bonne écoute et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode !

