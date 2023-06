Des mots sur le drame d’Annecy, un défi pour la planète et une dictée géante : l'actu à hauteur d'enfant

L'attaque sur une aire de jeux à Annecy, des petits gestes pour l'environnement et le top départ des 24 Heures du Mans, c’est le menu de champion de Salut l’info ! cette semaine.

Chaque semaine, le podcast "Salut l'info !" raconte l'actualité aux enfants de 7 à 11 ans, un programme de la radio franceinfo et du magazine Astrapi. Dans chaque épisode, les enfants prennent la parole et co-présentent l'émission avec les journalistes. Au micro cette semaine : Arthur, 8 ans.

Attaque à Annecy : des conseils pour en parler avec les enfants

C'est un événement qui a ému toute la France : jeudi 8 juin, un homme a blessé au couteau six personnes, dont quatre jeunes enfants. Une information qui peut choquer alors dans cet épisode, on écoute les conseils de Nadège Larcher, psychologue. "C'est normal que nous soyons tous choqués", explique-t-elle d'abord, avant de donner des conseils comme de "regarder au minimum la télévision et de même demander aux adultes de couper la télévision quand on est là, parce que les enfants n'ont pas besoin de voir ce genre d'images."

Comme chaque semaine, dans cet épisode, "Salut l'info !" fait un tour de l'actualité. Direction aussi l'Ukraine, où un grand barrage a explosé mardi 6 juin. 18 milliards de tonnes d'eau se sont déversées d'un coup et ont inondé une bonne partie de la région. L'émission revient sur ce nouvel événement dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine.

A vos marques… prêt… écrivez ! Dimanche 4 juin, la célèbre avenue des champs Elysées à Paris s'est transformée en salle de classe, le temps d'une dictée, la plus grande au monde ! Des champions, il y en aura aussi sur la ligne de départ des 24 heures du Mans ce week-end. La célèbre course automobile fête ses 100 ans cette année.

Le Quart d'heure Actu : un rituel hebdomadaire pour apprendre à s'informer

Des petits défis pour la planète

L'émission “Salut l'info !” adore donner la parole aux enfants et raconter leur quotidien, à l'école notamment. En région parisienne, des élèves ont par exemple mené le projet Ma petite planète avec leur enseignante. Pauline de franceinfo est allée les rencontrer, avec notre technicien Ivan.

Si vous aussi avec votre classe, vous menez un projet original et vous souhaitez le raconter à Salut l'info !, il est possible de nous laisser un message sur notre répondeur au 01 47 79 40 00. C'est à ce même numéro que des enfants ont raconté leurs blagues, qu'on écoute dans ce nouvel épisode.

Enfin, comme chaque semaine dans le très select club Salut l'info !, un enfant invité nous parle de ses goûts et répond au quiz de l'émission. Dans cet épisode, c'est Arthur, 8 ans, qui nous fait notamment découvrir le Japon.

Bonne écoute !

