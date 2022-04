Des enfants présidents, arrêter la cigarette et un talentueux musicien de jazz

À l’occasion du premier tour de la présidentielle, des enfants nous partagent leurs propositions s’ils étaient présidents. On parle aussi de la question des crimes de guerre en Ukraine et d’un artiste de jazz primé.

Comme chaque semaine, les enfants font le plein d’infos avec "Salut l’info !", le podcast d’actualité qui s’adressent aux 7-11 ans. Il est produit par la radio franceinfo et le magazine Astrapi.

L’expression est souvent revenue aux informations cette semaine : la question des crimes de guerre en Ukraine. Mais qu’est-ce que ça veut dire et que s’est-il passé ? Estelle fait le point dans l’émission cette semaine.

Ecologie, anti-racisme et gâteaux… les enfants au pouvoir !

En France, dimanche 10 avril, c’est le premier tour de l’élection présidentielle. Estelle en profite pour expliquer comment se passe cette élection et décrypter quelques mots un peu compliqués pour les plus jeunes.

Certains vont d’ailleurs peut-être accompagner leurs parents au bureau de vote ce dimanche. Et si les enfants étaient présidents, que feraient-ils ? Quelles seraient leur priorité ? On a posé la question à Aden, Madeline et ses petits camarades. Ecologie, lutte contre le racisme et gâteaux à gogo… au micro, ils nous exposent leur programme dans cet épisode.

Dans son programme, Jean, 11 ans, aurait peut-être inscrit : interdiction pour les parents de fumer ! Sur le répondeur de "Salut l’info !", il nous a laissé un message pour nous demander des conseils pour aider son père à arrêter de fumer. Avec l’appui d’une psychologue, le podcast lui donne quelques astuces.

Livre rigolo et blagues marrantes

Calie aussi a appelé notre répondeur au 01 47 79 40 00 pour nous parler d’un livre qu’elle adore. Parfait pour se poser en ce début de vacances, pour ceux qui en profitent dès ce vendredi. Le titre de ce livre qui la fait bien rire : L’impossible madame bébé. Pour rigoler, on peut aussi compter sur quelques bonnes blagues qui ont un avant-goût de vacances.

Bonne écoute !

