Des conseils culture, un instrument vieux de 700 ans et comment déclarer sa flamme : l'actu à portée des enfants

Pauline Pennanec’h, Estelle Faure et Astrapi Magazine

Salut l'info ! Pauline Pennanec’h, Estelle Faure et Astrapi Magazine Toutes les semaines

Des idées culture à dévorer, un ancien instrument qui reprend vie et des conseils pour parler d’amour : c'est le programme de "Salut l'info !" pour les enfants cette semaine.

Chaque semaine, le podcast "Salut l'info !" raconte l'actualité aux enfants (7-11 ans), une production de la radio franceinfo et du magazine Astrapi. Les enfants prennent la parole tout au long de l'émission : pour commenter l'actualité, poser des questions, demander des conseils ou encore raconter des blagues ! Pour co-présenter l'épisode de la semaine, l'émission reçoit Tomás, 8 ans, un fan de BMX.

L'actualité, c'est d'abord le conflit entre le Hamas et Israël qui dure depuis quatre mois. Mercredi 7 février, le président Emmanuel Macron a rendu un hommage aux victimes françaises de l'attaque du 7 octobre en Israël, point de départ de la guerre entre ce pays et le Hamas. L'occasion de faire un point sur la situation sur place et notamment dans la bande de Gaza.

On évoque aussi la mort de Robert Badinter, ancien ministre de la Justice et artisan de l'abolition de la peine de mort, à l'âge de 95 ans.

Le Quart d'heure Actu : un rituel hebdomadaire pour apprendre à s'informer

Pour vous lancer dans l'aventure de l'éducation aux médias en cycles 2 et 3, nous mettons à votre disposition, chaque semaine, un nouvel épisode du "Quart d'heure Actu". Cette séquence de trois brèves audio extraites du podcast "Salut l'info !" vous permet d'instaurer en classe un rituel d'information hebdomadaire court et ludique. Et pour encourager une écoute active des élèves, la séance s'accompagne d'un quiz à télécharger.

Le quart d'heure actu du 9 février 2024. (ZELDA ZONK / ASTRAPI / BAYARD PRESSE)

>> Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de Bayard éducation

La quart d'heure actu du 9 février écouter

Jeu, BD, film… des conseils culture pour les vacances

L'actualité est aussi musicale : des chercheurs ont redonné vie à un instrument vieux de 700 ans… Mais lequel ? C'est à écouter dans cet épisode. On parle aussi de pollution de l'air… À l'intérieur et dans les salles de classe. Une nouvelle qui risque d'intéresser nos jeunes auditeurs.

Dans le dossier de la semaine, notre journaliste Agathe donne des conseils aux enfants pour ne pas s'ennuyer pendant ces vacances, qui démarrent pour une partie des écoliers… Au programme : BD, film et jeu ! On y parle de La Quête - La dame du lac perdu, de Frédéric Maupomé et Wauter Mannaert (éd. Le Lombard), du film La Nuit d'Orion, de Sean Charmatz, diffusé sur Netflix, du jeu de société Roule tampouille, de Walter Obert, illustré par Magdalena Markowska (éd. Space cow), et enfin du livre Les aventures de moi-même - Journal de ma manif, de Charly Delwart, illustré par Ronan Badel (éd. Flammarion jeunesse).

Déclarer sa flamme… Peut-être sans retour

Dans notre rubrique "On se dit tout", Juliette nous parle d'amour et ça tombe bien car c'est bientôt la Saint-Valentin. On a fait appel à une psychologue pour l'aider à mieux vivre cette situation.

Enfin, on écoute trois devinettes originales laissées par les enfants sur notre répondeur au 01 47 79 40 00. Dans le Club Salut l'info !, Tomás nous partage sa passion du BMX et ses conseils culture préférés.

Bonne écoute !

"Salut l'info !" vous a été préparé cette semaine par :

Estelle Faure, Agathe Guilhem, Lara Mercier et Rémi Chaurand à la production

Pauline Pennanec'h et Marion Joseph à la rédaction en chef

Philippe Baudouin à la réalisation

Thomas Coudreuse au mixage