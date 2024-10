Conseils culture pour les vacances, casques bleus et robot humanoïde : l'actu à hauteur d'enfant

Chaque semaine, le podcast "Salut l'info !" raconte l'actualité aux 7-11 ans, une production de la radio franceinfo et du magazine Astrapi. Les enfants prennent la parole tout au long de l'émission, pour commenter l'actualité, poser des questions, demander des conseils ou encore raconter des blagues. Pour présenter l'épisode de la semaine, "Salut l'info !" reçoit au micro Hugo, 9 ans.

Film, podcast et lecture pour les vacances

À l’occasion des vacances de la Toussaint,"Salut l'info !" donne des conseils culturels pour s’occuper. Agathe, journaliste à Astrapi, partage sa sélection avec les auditeurs et auditrices. Au programme d’abord : un joli film, Le Robot sauvage, à retrouver au cinéma en ce moment. Dans cet épisode, les enfants découvriront aussi un podcast Tina et le trésor de Néfertiti, à écouter sur l’application Radio France. Enfin, pour les petits et grands lecteurs, voici un double conseil : la bande dessinée Boris, Babette et tous les squelettes et le roman Octave le zombie, de Chrysostome Gourio, illustré par Eglantine Ceulemans.

Ouragan et robot

Au menu de l’actualité, direction les Etats-Unis pour parler d’abord de l’ouragan Milton qui a dévasté la Floride et qui a eu une autre conséquence inattendue dans le monde animal. Aux Etats-Unis encore, le milliardaire Elon Musk vient récemment de présenter un robot humanoïde. La journaliste Estelle donne plus d’informations aux enfants sur ces tout nouveaux robots.

C’est quoi les Casques bleus ?

Le mot de la semaine, c’est Casques bleus, un sujet qui fait écho à la situation au Proche-Orient : dans le sud du Liban, plusieurs Casques bleus ont été blessés par l’armée israélienne. Quel est le rôle de ces soldats ? Réponses dans cet épisode.

Dans notre rubrique "On se dit tout", Clara nous lance un vrai appel du cœur. Avec l’aide d’une psychologue, l’émission lui donne des réponses pour dénouer cette situation amoureuse. La boîte à blagues nous fait aussi voyager cette semaine, grâce à trois blagues d’auditeurs, qui nous emmènent jusqu’au Canada.

Pour terminer, Hugo, 9 ans, est l’invité du "Club Salut l’info !". Il vient du sud de la France et c’est un immense fan de basket.

À noter que "Salut l'info !" sera aussi en vacances la semaine prochaine. L’émission revient le 1er novembre.

Bonne écoute et bonnes vacances !

