Chaque semaine, le podcast "Salut l'info !" raconte l'actualité aux 7-11 ans, une production de la radio franceinfo et du magazine Astrapi. Les enfants prennent la parole tout au long de l'émission : pour commenter l'actualité, poser des questions, demander des conseils ou encore raconter des blagues ! Pour co-présenter l'épisode de la semaine, "Salut l'info !" tend le micro à Paul, 9 ans, un grand fan de rugby et de Star Wars.

Mercredi 27 novembre au petit matin, un cessez-le-feu a été mis en place au Liban, une décision prise entre Israël et le Hezbollah libanais, en conflit depuis deux mois. Mais pourquoi et combien de temps cela va durer ? Les explications sont à écouter dans cet épisode.

Une banane qui vaut de l'or !

Retour aussi sur la vente d'une banane pour près de… six millions d'euros, une œuvre d'art qui fait polémique. "Je trouve ça un peu bizarre quand même", commente Paul, 9 ans. La présentatrice Estelle décrypte ce phénomène de l'art contemporain.

Enfin, l'émission rend hommage à Bernadette Desprès, illustratrice des héros Tom Tom et Nana, qui vient de mourir à 83 ans.

Le Quart d'heure Actu : un rituel hebdomadaire pour apprendre à s'informer

Pour vous lancer dans l'aventure de l'éducation aux médias en cycles 2 et 3, nous mettons à votre disposition, chaque semaine, un nouvel épisode du "Quart d'heure Actu". Cette séquence de trois brèves audio extraites du podcast "Salut l'info !" permet d'instaurer en classe un rituel d'information hebdomadaire court et ludique. Et pour encourager une écoute active des élèves, la séance s'accompagne d'un quiz à télécharger.

Comment travaillent les journalistes ? C’est quoi, une information ? Comment on reconnait une fake news ?… Pour répondre à ces questions et à beaucoup d’autres, les équipes du podcast “Salut l’info !” vous invitent, avec votre classe, à un webinaire gratuit et interactif le 10 décembre 2024, à 14 heures.

Plongée dans la première bibliothèque pour enfants

Le dossier de la semaine nous amène aussi à parler de littérature jeunesse… Direction la médiathèque Françoise Sagan à Paris avec notre auditrice Alix pour découvrir l'histoire de la toute première bibliothèque pour enfants de France : L'Heure Joyeuse. L'exposition « A quoi bon lire » est visible jusqu'au 23 mars et elle raconte l'histoire de cette bibliothèque très innovante pour son époque. Pour remonter le temps, c'est Alix qui fait la visite et pose les questions au micro de "Salut l'info !"

Dans notre rubrique "On se dit tout", un autre auditeur, Aliocha, nous appelle à l'aide et soulève une question très importante en amitiés : faut-il mentir et ne plus être soi-même pour plaire à ses amis ? Avec l'aide d'une psychologue, l'émission lui donne des conseils.

La boite à blague de cette semaine est une sélection spéciale Toto, le héros des blagues.

Dans le "club Salut l'info !", l'ambiance est plutôt sportive, avec les coups de cœur Paul, 9 ans, fan de rugby.

"Salut l'info !" vous a été préparé cette semaine par :

Estelle Faure, Agathe Guilhem, Lara Mercier et Rémi Chaurand à la production

Pauline Pennanec'h et Marion Joseph à la rédaction en chef

Philippe Baudouin à la réalisation

Lucas Finet au mixage