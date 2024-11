C’est quoi la grève, la découverte de Lucy et le corail le plus grand du monde : l'actu à hauteur d'enfant

La grève comme mot de la semaine, l’histoire de la célèbre Lucy découverte il y a 50 ans, et la découverte du plus grand corail au monde : c’est le menu du nouvel épisode de "Salut l'info !"

Chaque semaine, le podcast "Salut l'info !" raconte l'actualité aux 7-11 ans, une production de la radio franceinfo et du magazine Astrapi. Les enfants prennent la parole tout au long de l'émission : pour commenter l'actualité, poser des questions, demander des conseils ou encore raconter des blagues ! Pour co-présenter l'épisode de la semaine, "Salut l'info !" tend le micro à Lucas, 8 ans.

Cela veut dire quoi, faire grève ?

L'actualité a été marquée par des grèves et ça n’a sûrement pas échappé aux enfants. Il y a eu des mouvements de grève dans les cantines scolaires, à la SNCF, et des manifestations d'agriculteurs en colère. Mais se mettre en grève, ça veut dire quoi ? Réponses en détails dans cet épisode.

Cette semaine, on a dépassé les 1000 jours de guerre entre la Russie et l’Ukraine. Jeudi 21 novembre, l'Ukraine a accusé la Russie d'avoir tiré pour la première fois un missile intercontinental sur la ville de Dnipro. Ce missile est capable de frapper à des milliers de kilomètres. La Russie a fait cela pour réagir à une décision des Etats-Unis. Ces derniers, en soutien aux Ukrainiens, les ont autorisé en début de semaine à utiliser des missiles américains "longue portée". "Les Etats-Unis qui décident de donner un missile à l’Ukraine, ça fait que ça fait un peu un événement important", commente Lucas. L’Ukraine demande davantage d'aide à l’Europe pour mettre fin à la guerre.

Enfin, le dossier d la semaine est consacré à la découverte de l'australopithèque Lucy, il y a 50 ans. Agathe et Rémi d’Astrapi t’expliquent qui était cette célèbre Lucy.

Le Quart d'heure Actu : un rituel hebdomadaire pour apprendre à s'informer

Pour vous lancer dans l'aventure de l'éducation aux médias en cycles 2 et 3, nous mettons à votre disposition, chaque semaine, un nouvel épisode du "Quart d'heure Actu". Cette séquence de trois brèves audio extraites du podcast "Salut l'info !" permet d'instaurer en classe un rituel d'information hebdomadaire court et ludique. Et pour encourager une écoute active des élèves, la séance s'accompagne d'un quiz à télécharger.

Le quart d'heure actu du 22 novembre 2024. (ZELDA ZONK / ASTRAPI / BAYARD PRESSE)

Le quart d'heure actu du 22 novembre écouter (6min)

Une question philosophique

Dans notre rubrique "On se dit tout", Titouan nous pose une question qui donne du fil à retordre : est-ce l'œuf ou la poule qui est né en premier ? Avec l’aide de notre psychologue Nadège, l’émission lui répond.

On écoute aussi trois blagues d’auditeurs laissées sur le répondeur de l’émission ainsi que les coups de cœur de Lucas, notre jeune présentateur de la semaine.

Bonne écoute !

"Salut l'info !" vous a été préparé cette semaine par :

Pauline Pennanec'h, Agathe Guilhem, Lara Mercier et Rémi Chaurand à la production

Pauline Pennanec'h et Marion Joseph à la rédaction en chef

Philippe Baudouin à la réalisation

Raphaël Rasson au mixage

