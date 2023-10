Attentats, vos questions sur Israël - Hamas et un taxi volant : l’actu à hauteur d’enfant écouter

Pauline Pennanec’h, Estelle Faure et Astrapi Magazine

Salut l'info ! Pauline Pennanec’h, Estelle Faure et Astrapi Magazine Toutes les semaines

Deux attentats en Europe, le conflit entre Israël et le Hamas et un taxi dans l’air : c’est l’actualité de la semaine dans "Salut l'info !"

Chaque vendredi, le podcast "Salut l'info !" raconte l'actualité aux plus jeunes (7-11 ans), une production de la radio franceinfo et du magazine Astrapi. Les enfants prennent la parole au cours de l’émission : pour commenter l’actualité, poser des questions, demander des conseils ou encore raconter des blagues ! Au micro cette semaine pour co-présenter ce nouvel épisode, on écoute Marius, 9 ans, un grand fan de rugby.

L’actualité du moment est difficile mais il est essentiel d’en parler à hauteur d’enfant. Dans cet épisode, on explique aux enfants les attentats qui ont touché l’Europe ces derniers jours. Mais c’est quoi une attaque terroriste ? Et quelles mesures sont mises en place pour les éviter ? Réponses dans cette émission.

Des questions d’enfants sur la situation entre Israël et le Hamas



"Qu’est-ce qui s’est passé en Israël ? Est-ce que le Hamas, c’est un pays ? Est-ce que Gaza et Palestine, c’est pareil ?" Au micro, les enfants ont beaucoup de questions sur ce sujet. Avec Sébastien Laugénie, journaliste à la Rédaction internationale de Radio France et ancien correspondant à Jérusalem, "Salut l'info !" répond à leurs questions sur le conflit entre Israël et le Hamas.

Comment arrêter de faire des bêtises ?

Dans notre rubrique "On se dit tout", on parle de l’ennui, des vacances et des bêtises, tout à la fois ! Notre jeune auditeur Lilio s’est confié sur le répondeur de l’émission au 01 47 79 40 00. Avec l’aide d’une psychologue, l’émission lui donne des conseils pour mieux vivre cette situation.

On écoute aussi trois devinettes rigolotes de nos jeunes auditeurs et on découvre la passion du rugby de Marius, tout "triste" après l’élimination de la France en Coupe du monde.

Bonne écoute !

"Salut l'info !" vous a été préparé cette semaine par :

Estelle Faure, Agathe Guilhem, Lara Mercier et Rémi Chaurand à la production

Laurine Benjebria et Marion Joseph à la rédaction en chef

Philippe Baudouin à la réalisation

Geoffroy Baccialone au mixage