Aide d’urgence au Maroc et en Libye, mystères sous l’océan et le retour des Rolling Stones : l'actualité à portée des enfants écouter (18min)

Pauline Pennanec’h, Estelle Faure et Astrapi Magazine

Salut l'info ! Pauline Pennanec’h, Estelle Faure et Astrapi Magazine Toutes les semaines

Comment s’organisent les secours après une catastrophe, une étrange boule dorée dans l’océan et une nouvelle chanson des Rolling Stones : c’est à écouter dans le nouvel épisode de "Salut l'info !"

Temps de lecture : 18 min

Chaque semaine, le podcast "Salut l'info !" raconte l'actualité aux enfants de 7 à 11 ans, une production de la radio franceinfo et du magazine Astrapi. Au micro cette semaine pour co-présenter ce nouvel épisode : Samuel, 9 ans.

L'actualité de la semaine, ce sont deux catastrophes naturelles au Maroc et en Libye qui ont fait des milliers de victimes. Mais comment les organisations humanitaires leur viennent en aide ? Pauline de franceinfo s'est renseignée sur le sujet pour les auditeurs de "Salut l'info !" Elle a notamment interviewé Philippe Bonnet, chef de mission Urgence pour l'organisation Solidarités international.

Le Quart d'heure Actu : un rituel hebdomadaire pour apprendre à s'informer

Le Quart d'heure actu du 15 septembre. (STÉPHANE MATTERN / ASTRAPI / BAYARD PRESSE)

>> Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de Bayard éducation

Le Quart d'heure actu du 15 septembre 2023 écouter

Un genre de demi-sphère dorée accrochée à la roche, mesurant 10 cm et se trouvant à 3 300 mètres de profondeur dans l'océan en Alaska… voilà l'étrange découverte qui intrigue les scientifiques. Ils ignorent en effet de quoi il s'agit ! D'ailleurs pour mieux apprendre à connaitre les océans et leurs mystères, l'institut de recherche français l'Ifremer propose une application "Espion des océans", ouverte à tout le monde, petits et grands !

Enfin, l'actualité est musicale cette semaine et ça décoiffe ! Avec le grand retour des Rolling Stones… Il faut dire que le groupe de rock britannique n'avait pas sorti d'album original depuis 18 ans !

Peur des bruits la nuit

Dans notre rubrique "On se dit tout", Sacha se confie sur ces bruits qui lui font peur la nuit. Avec l'aide de notre psychologue Nadège, "Salut l'info !" lui donne des conseils pour vaincre ses peurs nocturnes. Dans l'émission, on écoute aussi les devinettes rigolotes des enfants et les conseils de la semaine, signés Samuel, un fan de Naruto.

Bonne écoute !

"Salut l'info !" vous a été préparé cette semaine par :

Estelle Faure, Agathe Guilhem, Marion Joseph, Lara Mercier et Rémi Chaurand à la production

Pauline Pennanec'h et Marion Joseph à la rédaction en chef

Philippe Baudouin à la réalisation

Geoffroy Baccialone au mixage