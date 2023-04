L'eau, un bien rare et précieux : "Tout le monde doit faire des efforts", estime le sociologue Jean Viard

Le plan eau présenté cette semaine par l'exécutif permettra-t-il de prendre conscience de l'enjeu autour de l'eau. Le sociologue Jean Viard décrypte cette question, particulièrement complexe à ses yeux.

Sommes nous prêts collectivement, en France, à considérer l'eau comme un bien rare et précieux ? Emmanuel Macron a présenté jeudi un plan eau avec plusieurs mesures : une tarification progressive (plus on consomme, plus on paye), davantage de sobriété, la réparation des fuites, le recyclage des eaux usées, etc. Voici ce qu'en pense le sociologue Jean Viard.

franceinfo : Est ce un moment politique important et un tournant à prendre dans nos comportements face au manque d'eau ?

Jean Viard : Avant, on était un pays où on avait trop d'eau, on avait des problèmes d'inondations : on a fait des barrages et on les a utilisés pour produire l'énergie hydroélectrique. Aujourd'hui, on bascule dans un autre monde qui est un monde de manque d'eau. Et encore, il convient de relativiser. Il tombe en France à peu près 500 milliards de mètres cubes d'eau, dont les deux tiers à peu près s'évaporent, et l'humanité en consomme à peu près 32 milliards. Les quantités sont considérables.

Il va falloir apprendre à gérer le manque d'eau. Première idée, celle de développer la culture du déplacement sur l'eau. On a des canaux, il y a la mer. Quand on voit les Américains, ils utilisent beaucoup plus que nous l'eau pour se déplacer. C'est extrêmement écologique Deuxième idée, économiser notre consommation. On utilise plus d'eau qu'avant parce qu'on a tous des douches et des baignoires : 147 litres par jour et par Français, dont plus de la moitié pour l'hygiène. Sans oublier lier que des grandes industries consomment beaucoup, comme les centrales énergétiques.

Pour le partage de la ressource, qui doit faire les efforts ?

Je pense que tout le monde doit faire des efforts, tout le monde doit baisser de 10 % sa consommation. Pourquoi ? Parce que plus il va faire chaud, plus il faudra d'eau pour l'agriculture. Mais en disant aux agriculteurs : vous n'aurez pas plus d'eau et vous en aurez pas moins. Cela va les obliger à faire reculer le maïs, qui consomme à peu près 60 % de la ressource, qu'on pourrait remplacer par du sorgho par exemple. Il faudrait aussi manger moins de viande, passer – comme le dit Thierry Marx – du bœuf-carotte au carotte-bœuf. Si on mange moins de viande, on utilise moins de prairies. Si on utilise moins de prairies, on peut mettre à la place des forêts en plantations pour avoir des arbres qui captent le carbone et qui vont devenir la base de la construction dans les villes. Ce sont donc des nouvelles chaînes qu'il faut mettre en place.

Donc pas de grosses contraintes pour les agriculteurs, qui sont les premiers utilisateurs de l'eau en France, mais un changement de paradigme tout de même?

Tout le monde doit restreindre sa consommation. Ceux qui ont des piscines peuvent mettre des bâches pour que l'eau s'évapore moins. On peut aussi modifier le système de paiement pour que les premiers mètres cubes soit quasiment gratuit, parce que c'est la survie. Les jardins représentent 6 % de la consommation familiale, c'est très faible. En ce moment, il y a des violences autour de l'eau. On l'a bien vu à propos des bassines, qui sont aussi liées à diversité des régions : dans certaines il y a trop d'eau, dans d'autre elle n'arrive pas à la bonne saison, ailleurs il faut des bassines. Ce sont des questions très complexes et moi je rêve de grandes émissions à la télévision où on explique tous ces enjeux.