Question de choix. Les pesticides ont un goût

Des bouteilles de vin stockées dans une cave. (MARK HATFIELD / GETTY IMAGES)

Les pesticides affectent-ils le goût du vin ?

Pour le savoir, un chef cuisinier et un scientifique se sont associés. Le scientifique, c’est Gilles Eric Seralini, chercheur à l’université de Caen, spécialiste des OGM et des pesticides. Le chef cuisinier s’appelle Jérôme Douzelet. Gilles Eric Seralini a analysé le contenu de nombreuses bouteilles de vin, dit conventionnel. Toutes contenaient des résidus de traitement chimique. Il a isolé les molécules, et plusieurs spécialistes des métiers de bouche ont accepté de faire le test du goût. Ils ont constaté que les pesticides assèchent la bouchent et brûlent la langue. Ils provoquent des bourdonnements dans la tête et des bouffées de chaleur.

Des taux très importants de résidus de pesticides dans le vin

Selon Gilles Eric Seralini, des résidus de pesticides peuvent apparaître dans le vin à des taux très importants. Ce chercheur a relevé des taux qui peuvent être plus de 10 000 fois supérieurs à ce qui est autorisé dans l’eau du robinet. Ces pesticides participent au goût du vin. Pour les auteurs de l’étude, les consommateurs se font une fausse idée de ce qu’est un vin.

Cette expérience est racontée dans un petit ouvrage qui vient de paraître aux éditions Actes Sud : Le goût des pesticides dans le vin. Cet ouvrage s’achève par des fiches de synthèse sur ces substances chimiques et comment les reconnaître en bouche.