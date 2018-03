Question de choix. Les agriculteurs bio sont inquiets : le marché s'emballe

Jean-Noël Carles, arboriculteur, en février 2018, au Salon de l'agriculture à Paris. Il produit 1 500 tonnes de pommes Juliet par an : c'est la seule pomme bio au monde et elle est française. (SANDRINE ETOA-ANDEGUE / RADIO FRANCE)

Le secteur est en pleine mutation. Plus 400% en dix ans. Le marché des produits bio explose dans notre pays. Les producteurs français peuvent se réjouir mais ils s’inquiètent devant l’engouement des consommateurs et des distributeurs. Ils voudraient être en mesure de répondre à la demande. Or, entre 2007 et 2017, les surfaces agricoles en bio n’ont augmenté que de 300%.

Tous les supermarchés proposent désormais des produits bio

Mais ils doivent parfois aujourd’hui pour emplir les rayons, faire appel à des importations. Attention, ce n’est pas parce que la demande est plus forte que l’écolabel européen ou le label AB sont moins fiables.

Le plan Ambition bio

Le plan "Ambition bio", annoncé la semaine dernière par le Emmanuel Macron, devrait permettre d'atteindre l'objectif de 15% des surfaces (agricoles) en bio d'ici 2022. Les jeunes agriculteurs semblent prêts car de nombreuses formations en agriculture biologique sont désormais proposées dans toutes les régions. Il ne devrait plus y avoir de déficit d’approvisionnement en produits bio et locaux d’ici quelques années dans les magasins de l’Hexagone.