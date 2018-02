Question de choix. Épargner et soutenir une croissance durable

La Commission européenne devrait publier un plan d’action sur la finance durable le mois prochain. (PICTURE ALLIANCE / AFP)

Une autre finance est possible et elle peut changer le monde

Telle est la conviction du groupe d’experts de la finance durable. Pour Anne Catherine Husson-Traore, directrice de Novethic et membre du groupe d’experts, le système financier doit pouvoir soutenir une croissance durable : des entreprises qui n'investissent ni dans le nucléaire, ni dans les énergies fossiles, et qui sont engagées socialement.

Pour le groupe d’experts, si de plus en plus d’épargnants réclament des produits labellisés "finance durable", les entreprises qui voudront faire appel à des fonds vont être obligées d’agir concrètement. Des offres d’assurance-vie éco labellisées devraient être bientôt systématiquement proposées aux épargnants. Mais le rôle des consommateurs dans le domaine de la finance durable peut aller plus loin.

Des comptes à demander à propos de nos cotisations

Nous pouvons tous demander des comptes à propos des cotisations que nous versons aux assurances par exemple. Les institutions financières sont d'ailleurs tenues de dire à leurs clients si le risque climatique est intégré dans la gestion de leur épargne.

Suite à la remise du rapport des experts de la finance durable, la Commission européenne devrait publier un plan d’action sur la finance durable le mois prochain. La finance durable deviendra peut-être un jour la norme de la finance en Europe.