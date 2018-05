Question de choix. Commerce équitable : les consommateurs sont au rendez-vous

Des produits issus du commerce équitable à Trouville (Calvados). (MAXPPP)

Avec 10% de croissance en 2017, le commerce équitable se porte bien. C’est la première fois qu’en France, les ventes de ce secteur dépassent 1 milliard d’euros sur un an.



Dans le cadre du commerce équitable, il y a une relation forte entre l’acte d’achat et la rémunération des producteurs. En 2017, les ventes de produits issus du commerce équitable ont poursuivi leur croissance à deux chiffres.

Ce sont à 95% des produits alimentaires

Damien François, d’Alter Eco, explique que les deux principaux produits équitables vendus en France sont le chocolat et le café. 2,5% du café vendu en France est équitable. Pour le chocolat, sur les 7 kg que consomme chaque Français par an, seulement 22 g sont équitables. Les producteurs en contrat avec des entreprises du commerce équitable ont l’assurance de pouvoir bénéficier de prix plus justes, mais aussi de conditions de négociation durables dans le temps.

Les producteurs de commerce équitable sont de plus en plus nombreux à pratiquer l’agriculture biologique

En 2017, plus de 80% des produits équitables étaient aussi certifiés bio. Le succès du commerce équitable repose en grande partie sur une volonté de transparence de la part des marques, Elles sont en général animées par des convictions fortes. Certaines ont investi ce secteur il y a longtemps et entraînent aujourd’hui dans leur sillage des marques plus conventionnelles.

Le label Max Havelaar est le label principal de commerce équitable alimentaire en France, mais on en compte une dizaine d’autres sur le marché français. Tous sont contrôlés par des organismes certificateurs indépendants.