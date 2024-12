Noël : quels sont les critères d'un cadeau réussi pour les enfants ?

Bientôt Noël, et se pose toujours la question du cadeau le plus adapté pour les enfants. Amélia Matar partage ses conseils pour trouver un cadeau à la fois adapté, éducatif et porteur de sens, sans céder à la surabondance.

Quels cadeaux pour les enfants ?

La période de Noël est souvent synonyme de magie pour les enfants, mais aussi de dilemme pour les adultes : comment choisir un cadeau qui plaira tout en étant bénéfique pour le développement de l’enfant ? Ce choix n’est pas anodin, car un cadeau inadapté peut rapidement se transformer en source de déception, ou pire, finir oublié sur une étagère.

L’exemple d’un enfant recevant un dictionnaire illustré, alors qu’il s’attendait à un jouet ludique, illustre bien la question. Même si ce cadeau est attentionné et éducatif, il risque de ne pas répondre aux besoins ou aux envies du moment, éteignant l’excitation tant attendue. Ainsi, il est important de s’interroger : ce cadeau va-t-il nourrir la curiosité, l’imagination surtout la joie de l’enfant ?

Savoir observer pour mieux offrir

Un cadeau réussi doit avant tout être en adéquation avec les centres d’intérêt de l’enfant. S’il est passionné par les animaux, les mots ou la nature, un dictionnaire illustré ou des livres thématiques peuvent être des portes d’entrée vers des heures de découverte. Mais pour d’autres, un tel cadeau peut manquer de sens. C’est là que l’observation entre en jeu.

Maria Montessori, figure emblématique de l’éducation, rappelait que "la qualité fondamentale pour le parent ou l’éducateur est de savoir observer." Cette capacité permet de cerner ce qui anime véritablement l’enfant et d’ajuster ses choix en conséquence.

Les principes universels : le jeu avant tout

Quand il est difficile de bien connaître l’enfant, certains principes universels peuvent guider le choix du cadeau. Au premier rang d’entre eux : le jeu. Tous les enfants partagent ce besoin fondamental de jouer, et le jeu libre – une activité spontanée et portée par l’imagination – est particulièrement essentiel pour leur développement. Le jeu libre prépare les enfants à des compétences fondamentales, telles que la gestion de l’incertitude, la résolution de conflits, et l’adaptation à la diversité sociale.

Des jouets simples et ouverts, comme des blocs de construction, des matériaux naturels ou des jeux d’imitation (cuisines miniatures, déguisements, mallettes de docteurs ou kits de marchands), encouragent cette créativité et cette autonomie.

Il est également fondamental d’adapter le cadeau à l’âge de l’enfant : des objets sensoriels ou simples pour les petits, et des jeux stimulant la réflexion ou les interactions sociales pour les plus grands. Et si on manque d'idées, les jeux de société restent, par exemple, une valeur sûre pour favoriser le partage et l’apprentissage en famille.

Attention à la surabondance

Cependant, Noël peut aussi devenir synonyme de surconsommation. Offrir trop de cadeaux peut entraîner une surcharge sensorielle pour les enfants, qui se retrouvent submergés et incapables de profiter pleinement de leurs jouets. Une étude de l’Université de Toledo a démontré que les enfants disposant de moins de jouets jouent de manière plus approfondie et créative.

Au-delà de l’éducation, la question écologique se pose également. Selon l’Ademe, les cadeaux représentent 57% des émissions de gaz à effet de serre, liées à Noël, et chaque année en France, près de 100.000 tonnes de jouets finissent à la poubelle.

Les cadeaux immatériels, une solution magique

Enfin, pourquoi ne pas envisager un cadeau immatériel ? Offrir une expérience – comme une sortie culturelle, une activité créative ou un moment spécial avec un proche – peut avoir un impact bien plus durable qu’un simple objet. Un "bon pour une journée de folie avec tonton ou tata", incluant des gourmandises, des découvertes et des jeux, est une idée originale et mémorable.

Ce type de cadeau crée des souvenirs uniques et précieux, qui marquent davantage les enfants qu’une montagne de jouets rapidement oubliée. Parce qu’au fond, ce qui compte vraiment, ce sont les moments partagés avec eux, ceux qui les font rire, rêver et grandir.