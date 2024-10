"Fête de la science" : en quoi la science est-elle bénéfique pour nos enfants ?

Amélia Matar se penche cette semaine, à l'occasion de la Fête de la science, sur les bénéfices de cette matière scolaire pour nos enfants et nos adolescents.

Développer l’esprit critique et la curiosité

Les Français peinent à faire confiance à la science. Un sondage Ipsos de 2022 montre qu'un Français sur deux considère que son jugement personnel est aussi valable que l’opinion d’un scientifique. Or, la démarche scientifique est une précieuse ressource pour permettre à nos enfants d’appréhender notre société contemporaine qui évolue rapidement.

En effet, l’approche scientifique consiste à observer, poser des questions, formuler des hypothèses, puis tester ces idées à travers l'expérimentation. À une époque où certains parents s’inquiètent de la passivité de certains jeunes, notamment face aux écrans, sensibiliser à la démarche scientifique met l’enfant ou l’adolescent dans une posture d’enquêteur, et d'acteur.

Et surtout, les sciences sont utiles à la réussite scolaire. Les recherches montrent que leur étude participe à développer l’esprit logique, la créativité mais aussi la coopération dans certains cas. Enfin, c’est également une vraie éducation à l’esprit critique, essentielle à l’heure des fake news qui se multiplient en ligne.



Les sciences et le numérique

La Fête de la science a pour thème cette année les océans, mais comme chaque année, elle aborde un large éventail de sujets. Et cette 33e édition s’inscrit notamment dans un contexte où la technologie et l’addiction numérique deviennent des sujets préoccupants.

Un rapport de l’OMS, publié le 25 septembre dernier, révèle que 11% des adolescents européens ont un usage problématique des réseaux sociaux, présentant des symptômes proches de l'addiction. Cette Fête de la science est l’occasion de découvrir en famille les neurosciences cognitives, une discipline qui nous aide à comprendre nos usages, parfois inappropriés du numérique, et qui peut surtout faire partie des réponses à apporter à ces jeunes qui surconsomment parfois les écrans.

Les neurosciences cognitives étudient le fonctionnement du cerveau et du système nerveux, et notamment les fonctions cognitives comme la mémoire, l’attention, le langage ou la perception. Et quand on s'intéresse à cette science, on comprend aisément pourquoi une utilisation inappropriée des écrans et des réseaux sociaux est nuisible à nos ados (et à tout le monde). On en revient donc à cette idée que la science est un vrai pouvoir, à portée de tous, et dont chacun peut se saisir.

Des exemples d’ateliers pour découvrir les sciences

Les sciences sont abordées largement et toutes les disciplines sont à l’honneur. Voici quelques exemples qui illustrent cette idée que les sciences sont utiles pour aider nos enfants à naviguer dans le monde moderne.

les temps. L’Université de Caen propose aux jeunes, une exposition "Défrise ton cerveau" pour leur permettre de comprendre l’évolution de cet organe à traversles temps.

À Clermont-Ferrand, l’évènement "Cour(t)s de Sciences Intelligence artificielle" organise des projections de courts métrages sur l’intelligence artificielle suivies d’échanges avec des chercheurs sur ces sujets.

À Saint-Martin-d'Hères, l'université Grenoble Alpes et ses partenaires ouvrent les portes des laboratoires pour permettre de découvrir les coulisses de la recherche.

Et à Paris, l’Ecole Normale Supérieure offre de nombreux ateliers comme par exemple l’atelier "Dans la tête d’Mbappé" : un jeu de cartes avec des scientifiques d’Oxford pour découvrir les neurosciences du Foot.

Plus de 6000 évènements sont organisés partout en France, ouverts à tous et gratuits.

"Rien dans la vie n'est à craindre, tout doit être compris. C'est maintenant le moment de comprendre davantage, afin de craindre moins." Marie Curie

Donc rendez-vous sur le site de la Fête de la science jusqu'au 14 octobre !