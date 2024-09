Décrochage scolaire : comment comprendre et aider les enfants en difficulté ?

En France, environ 100.000 jeunes quittent le système éducatif chaque année, sans diplôme, ni qualification, soit près de 8% des jeunes de 18 à 24 ans, un chiffre encore préoccupant, malgré une amélioration ces dernières années. La 17e journée du Refus de l'Échec Scolaire, le 25 septembre prochain, permettra de revenir sur les difficultés qui peuvent conduire un élève à l'échec scolaire.

Échec et difficultés scolaires en France

L’échec se caractérise par une sortie sans qualification du système scolaire, mais il n’y a pas que l’échec scolaire dont il faut se préoccuper, les difficultés à l’école, aussi, qui peuvent conduire à l’échec, sont un sujet en tant que tel. L’enquête PISA, le programme international pour le suivi des acquis des élèves, mesure les compétences des élèves de 15 ans en lecture, sciences et mathématiques dans 85 pays. Les derniers chiffres sont inquiétants, notamment pour la France, avec une chute inouïe des résultats, chute constatée aussi dans la plupart des pays sondés.

Les raisons du décrochage scolaire

Les difficultés scolaires peuvent avoir diverses origines. Des troubles cognitifs, tels que les troubles spécifiques de l’apprentissage ou les troubles du neurodéveloppement, peuvent compliquer la réussite scolaire. De plus, l’environnement familial joue un rôle fondamental : les enfants bénéficiant du soutien de leurs parents ont souvent de meilleures chances de réussite.

Cependant, l’une des causes majeures du décrochage scolaire reste l’origine sociale. Les inégalités scolaires sont flagrantes en France. D’après l’Observatoire des inégalités, en mathématiques par exemple, 91 % des jeunes issus de milieux favorisés atteignent une maîtrise satisfaisante ou très bonne, contre seulement 50 % des jeunes issus de milieux défavorisés.

Conséquences pour les élèves en difficulté

Le décrochage scolaire peut être une expérience profondément douloureuse pour les élèves concernés. L’écrivain Daniel Pennac, dans son livre Chagrin d’école, décrit avec émotion ses propres difficultés à l’école. Cet auteur, aujourd’hui traduit dans plus de 30 langues, raconte comment il a longtemps été un "très mauvais élève". Il se souvient de l’angoisse qui le poursuivait chaque soir en rentrant chez lui, et des rencontres déterminantes qui l’ont aidé à surmonter ces épreuves.

"Chaque soir de mon enfance, je rentrais à la maison poursuivi par l’école." Daniel Pennac auteur de "Chagrin d'école"

Comment accompagner les élèves en difficulté ?

Au-delà du soutien scolaire traditionnel, il est essentiel de valoriser les qualités des élèves en difficulté. Il est important de rappeler que les notes ne reflètent ni l’intelligence, ni les qualités personnelles d’un enfant, et ne prédisent pas non plus son avenir.

Émilie Hanrot, professeure en maternelle, et auteure du livre Kiffer l’école, illustre ce point dans une anecdote touchante. Elle raconte avoir écrit sur le bulletin d’une élève en difficulté ce commentaire encourageant : "Céline est un rayon de soleil pour la classe, poursuis tes efforts, ton sourire illumine notre CP." Des années plus tard, cette élève a remercié l’enseignante, lui confiant que cette simple phrase avait renforcé sa confiance en elle.

La technologie, un outil d'accompagnement ?

La technologie peut également jouer un rôle important pour les élèves en décrochage scolaire. Par exemple, les Écoles de la 2e chance, qui accueillent chaque année plus de 15.000 jeunes en situation de décrochage, utilisent un 'serious game' (jeu vidéo pédagogique), pour aider ces élèves à définir leur parcours et à comprendre les compétences nécessaires à leur avenir. Plus largement, le numérique, bien encadré, peut constituer un soutien précieux pour les élèves en difficulté.

Cependant rappelons aussi l’importance des livres. De nombreuses études montrent que la lecture, dès le plus jeune âge, peut prévenir efficacement le décrochage scolaire.

Croire en chaque enfant

En résumé, il est essentiel de continuer à croire en chaque enfant, en ses capacités et en son potentiel. Un sourire, un mot d’encouragement ou un geste bienveillant peuvent avoir une valeur inestimable.