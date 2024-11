Choc des savoirs : comment accompagner les enfants dys ?

Les troubles "dys" touchent deux enfants par classe en moyenne en France, mais leur diagnostic et leur prise en charge restent un parcours du combattant pour les familles.

Amélia Matar explore les enjeux liés à ces troubles neurodéveloppementaux, les solutions existantes et les clés pour mieux accompagner ces élèves dans leur parcours scolaire.

Comprendre les troubles "dys"

Les troubles "dys", tels que la dyslexie, la dyspraxie, la dyscalculie, ou encore la dysorthographie, sont des troubles neurodéveloppementaux qui affectent les capacités d’apprentissage. Ces spécificités du cerveau influencent la manière d’apprendre à lire, écrire ou compter. En France, selon l’OMS, ils concernent plus de 7 millions de personnes, soit environ deux enfants par classe.

Un diagnostic souvent difficile et coûteux

Le diagnostic d’un trouble "dys" est rarement simple. Tout commence par un doute : un enfant a des difficultés persistantes pour lire, écrire ou manipuler les chiffres. Les parents, inquiets, consultent un orthophoniste, souvent la première étape. Mais la France manque cruellement de ces professionnels : les délais d’attente peuvent atteindre deux ans dans certaines régions.

Ce premier bilan doit ensuite être complété par des examens neuropsychologiques ou psychomoteurs, des démarches longues, coûteuses et peu remboursées par la Sécurité sociale. Ce processus peut devenir une source de stress pour toute la famille.

Peut-on "guérir" des troubles "dys" ?

Les troubles "dys" ne sont pas des maladies, mais des différences de fonctionnement du cerveau. On ne peut pas en guérir, mais il est possible d’apprendre à vivre avec, grâce à des stratégies de compensation. Des outils comme la dictée vocale ou des logiciels adaptés peuvent aider ces enfants à surmonter leurs difficultés.



Dans L’Odyssée des Dys, ouvrage publié récemment, Elvire Cassan raconte le quotidien de sa fille Judith, diagnostiquée multi dys. Elle décrit les défis auxquels elle est confrontée, les progrès réalisés, et partage des conseils précieux pour les familles.

Les enfants "dys" : des efforts colossaux et des talents uniques

Contrairement aux idées reçues, les troubles "dys" ne sont pas liés à un manque de volonté. Les enfants concernés doivent fournir beaucoup plus d’efforts que leurs camarades pour atteindre les mêmes résultats. Comme le décrit Elvire Cassan, ces enfants font face à des "puzzles mouvants", où les lettres et les chiffres se mélangent, rendant la lecture et l’écriture particulièrement ardues.



Cependant, ces spécificités sont aussi à l’origine de capacités uniques. Les enfants "dys" se distinguent souvent par leur créativité, leur pensée non linéaire et leur aptitude à trouver des solutions innovantes. Ces talents peuvent s’épanouir dans des domaines comme l’art, la musique ou les métiers manuels.

Mieux accompagner les élèves "dys" à l’école

Pour soutenir les élèves "dys", deux dispositifs existent dans le système scolaire français :

Le plan d’accompagnement personnalisé (PAP)

Ce plan propose des aménagements concrets, comme des dictées à trous, l’utilisation de calculatrices ou un temps supplémentaire pour les évaluations. Il est accessible sur demande auprès de l’école.

Le projet personnalisé de scolarisation (PPS)

Pour les enfants reconnus en situation de handicap, ce dispositif prévoit l’accompagnement par un AESH (Accompagnant d'élève en situation de handicap). Cet accompagnement permet une aide précieuse pour la lecture des consignes, la prise de notes ou l’utilisation d’un ordinateur. Ces aménagements ne sont pas des privilèges, mais des outils essentiels pour offrir à ces élèves les mêmes chances de réussite que leurs camarades.