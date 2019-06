Prenez soin de vous. Trouvez votre ikigaï

L'ikigaï, ou l'art d'être épanoui dans sa vie professionnelle comme dans sa vie personnelle. (SIGRID OLSSON / MAXPPP)

Comment être performant au travail ? C'est le thème de la 16e semaine de la qualité de vie au travail, et les Japonais auraient peut-être un début de réponse. Selon eux, le meilleur moyen d'être performant, mais aussi et surtout épanoui dans sa vie professionnelle, serait de trouver son ikigaï, un concept philosophique japonais qui signifie "raison d'être" et que la psychiatre Mieko Kamiya décrit "comme la source d'énergie qui permet d'aller de l'avant".

Si l'ikigaï peut mener à la réussite professionnelle, elle n'en est pas a contrario une condition. Vous pouvez très bien avoir une carrière brillante, mais vous y épuisez, avec les risques que l'on connaît de burn out, comme si votre énergie n'était pas utilisée à bon escient. Ce constat amène à se poser la question du sens, de son utilité. Or, selon une étude Linkedin, 60% des collaborateurs se sentent désengagés de leur travail.

Aujourd'hui, les Millenials n'attendent pas d'avoir 40 ou 50 ans pour se remettre en cause professionnellement et réorienter leur carrière, comme l'a fait Anaïs Raoux, la co-fondatrice de Wake-up, une école de formation et de reconversion. Après deux ans d'audit financier dans une grande entreprise, elle décrit le masque du "tout va bien", la routine avec le salaire qui tombe à la fin du mois, mais aussi les pleurs le soir et l'attente des vacances pour pouvoir souffler.

Un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle

Selon Anaïs Raoux, si cette situation vous parle, la première chose à faire pour sortir de cette spirale est de noter sur une feuille blanche les moments où vous vous êtes sentis vibrer dans votre vie, professionnelle, mais aussi personnelle. Chercher le dénominateur commun de ces souvenirs afin d'identifier ce que vous aimez faire dans la vie.

Ensuite, déterminez vos talents. Pas les compétences que vous avez apprises et pour lesquelles vous avez été formées, mais vos qualités intrinsèques : créativité, intuition, empathie.

Si vous séchez, de nombreux ouvrages proposent des programmes d'introspection guidée et le site de Wake-up propose aussi un test gratuit en 80 questions, basé sur les dernières recherches en neuroscience et sur la mécanique de l'esprit décrite dans les travaux du célèbre psychologue Carl Gustav Jung.

La dernière étape consiste à mettre en adéquation vos talents, ce que vous aimez faire, ce dont le monde à besoin et ce pourquoi vous pourriez être payé. Vous aurez alors trouvé votre ikigaï.